Relaciona García Harfuch violencia en Veracruz con células criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los recientes hechos de violencia registrados en Veracruz tienen relación con las células criminales que operan en la entidad.

"Más que se vayan tocando, se relacionan por las propias células criminales que hay en la zona, sí tienen relación", declaró en entrevista para un medio nacional, al ser cuestionado sobre si los hechos de inseguridad tienen relación con el proceso electoral en curso.

Luego del asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, García Harfuch dio a conocer que en la entidad se encuentran desplegados 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional.

"Por supuesto que es nuestra responsabilidad. Nosotros, si algo, tenemos la instrucción de la presidenta es no evadir ningún tipo de responsabilidad, sino todo lo contrario", expresó. "Ella instruyó precisamente en cuanto sucedieron estos hechos y desde antes ya había habido un reforzamiento".

El funcionario federal confirmó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participa en la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

"Nosotros ya estamos trabajando en la investigación, ya directamente, y también la Guardia Nacional hizo un reforzamiento", añadió. "Ahorita tenemos 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional solo en Veracruz para el tema de las elecciones y 2 mil 460 en Durango".

Reconoció que se trata de un asunto "sumamente delicado" y sostuvo que no será minimizado por el gobierno federal. "Vamos a dar resultados y con los responsables", aseguró.

También enfatizó que se están reforzando las zonas donde es necesario actuar y señaló que cada caso de homicidio de un candidato tiene particularidades.

"Por supuesto, el trabajo de la autoridad es dos cosas: si ya no se logró evitar el homicidio, lograr que no quede impune. Y eso es lo que vamos a hacer, que este caso tan lamentable no quede impune", declaró.

HOMICIDIOS EN BOCA DEL RÍO

En relación con el asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República en Boca del Río, explicó que los hechos se dieron tras la liberación de víctimas de secuestro.

"Hablé con el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Jesús Gallo. Ellos tenían una investigación activa donde lograron la liberación de unas víctimas de secuestro que se recibe la denuncia en abril", relató.

"Posteriormente, la Agencia de Investigación Criminal continúa con la investigación y cuando se iba a dar este operativo y estaban los compañeros de la Agencia de Investigación Criminal trabajando, son atacados", añadió.

García Harfuch afirmó que las autoridades federales colaboran en las indagatorias para esclarecer los hechos. "Se liberan a las víctimas y posteriormente, en un operativo para la detención de otros sujetos, los compañeros de la agencia pierden la vida lamentablemente", señaló.