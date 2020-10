Regresan jornaleros a Zongolica; acusan maltrato en Querétaro

Alrededor de 100 jornaleros de la región serrana de Zongolica arribaron la madrugada de este lunes luego de pedir apoyo a alcaldes de la zona, ya que en la empresa denominada Ferroplastic se encontraban siendo objeto de abusos y explotación.

De acuerdo con Fermín Zopiyactle Tepole, quien contactó a población de la región con el compromiso de que esa empresa, asentada en Santa Bárbara, Querétaro, los contrataría y pagaría su salario y alimentos; reveló que estando en aquel sitio la gente comenzó a ser objeto de maltrato, por lo que pidió el apoyo de alcaldes de la zona para ayudarlos a regresar.

Comentó que los jornaleros fueron sometidos a jornada de 12 horas sin descanso por un sueldo de mil 700 a la quincena, pero en el día les daban solamente 2 dos en una comida "por lo que ni siquiera se llenaban, además que los trataban a gritos".

Señaló que afortunadamente recibió respuesta del presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano y el alcalde de Tehuipango, y fue así que el domingo salieron 36 jornaleros de ese lugar y pudieron llegar este lunes.

"Venimos 36 personas pero siento que los otros no porque soltaron una feria. Me dijo el señor ´pónganse a trabajar, cálmense´, pero le dijo ´cómo me voy a calmar´, en lugar que me hubiera dicho vamos a poner otro sueldo, vamos a mejorar, vamos sacar a la gente que regaña a las personas que vienen llegando", comentó.

Mencionó que una persona de la empresa, "un hombre grande", los sacó "a chingadazos" y quería que a él lo detuviera la policía, pero como los elementos vieron cómo los trataba los dejaron irse.

"También nos amenazaron de muerte porque nos llevaron a una casa, y la gente tiene miedo de ir ahí porque dicen que de ahí los han sacado y los han matado ahí mismo", relató.

Cabe mencionar que debido a los abusos de que fueron objeto los afectados interpondrán una denuncia formal contra los dueños de esa empresa.