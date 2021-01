Registra Veracruz 436 nuevos casos de COVID-19 este día

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 89 mil 087 casos, de los cuales 33 mil 207 resultaron negativos.

El número de positivos acumulados es de 44 mil 186 (+ 436 nuevos) en 209 municipios; los activos ascienden a 579 y representan el mayor riesgo por haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días.

Ya son 35 mil 925 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en hospitales; aunque mil 873 todavía requieren vigilancia.

Hay 6 mil 388 (+ 36 nuevos) decesos por COVID-19 en 190 municipios y 11 mil 694 sospechosos continúan en investigación.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a respetar las medidas que han tomado algunos ayuntamientos con el único fin de protegerla; por ejemplo, restringir el acceso en comercios a mayores de 60 años, embarazadas, niños y niñas, permitiendo sólo una persona por familia para evitar aglomeraciones.

Hay quienes se organizan para entrar en turnos separados y dentro de las tiendas se reúnen, lo cual no deben hacer; debemos mostrar respeto, pues de ello depende la salud de los que ahí laboran y quienes los visitan. No excedamos la confianza; el virus puede atacar a cualquiera, si no acata las medidas sanitarias.

Para asesoría o información acerca de síntomas y dónde atenderte, comunícate al (800) 0123456; por dificultad al respirar, acude lo antes posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.

En la página coronavirus.veracruz.gob.mx