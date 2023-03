Regidora niega haber violentado a directora del IMM en Poza Rica

A través de un posicionamiento emitido dentro de la 30 sesión ordinaria de Cabildo en Poza Rica la regidora, María Fernanda Salas Peréz negó que haya violentado a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Denisse Castán Hernández que interpuso una denuncia en su contra por violencia laboral.

Salas Peréz afirmó qué hay una campaña de desprestigio en su contra y está siendo víctima de violencia política en razón de género por haber denunciado al alcalde de acoso.

Se quejó de que no hubo máxima publicidad a las disculpas públicas que el edil de Poza Rica le ofreció por mandato judicial y negó ser ella una agresora de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

"La directora del Instituto Municipal de las Mujeres instauró una denuncia ante la fiscalía en mi contra aseverando que la violento laboralmente cuando esto es una falsedad, nunca he violentado a la directora, lo único que he hecho es vigilar, observar la comisión que me fue encomendada, exigir las cuentas claras, solicitar que haya una correcta administración del instituto", expresó María Fernanda Salas Peréz.

Indicó que el contralor, Eddie Basañez actuó sin correcto procedimiento y abuso de poder al emitir un oficio en donde ordena al cabildo crear un punto de acuerdo donde se gire una medida de protección en favor de la directora del instituto solicitando se le suspenda en la comisión de igualdad de género a María Fernanda Salas Peréz.

La regidora y la directora del IMM han mantenido estos desacuerdos que hoy están en instancias legales.

Durante esta misma sesión se aprobó la renta de un inmueble para reubicar las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres que actualmente están en la parte superior del palacio municipal de Poza Rica y resultan insuficientes ante la gran demanda de atención que existe de víctimas de violencia.