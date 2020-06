Recursos para agro en Veracruz fluyen con normalidad durante pandemia

A pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), no ha dejado de entregar apoyos mediante depósitos a habitantes de 19 municipios de la región centro, mientras que a aquellos que todavía no les ha llegado obedece a diversos factores como falta de documentación.

"Más de un 70 por ciento de los recursos del programa Bienestar se están entregando, los cuales se centran en apoyos básicos como son: café, maíz y caña de azúcar. Tenemos un padrón grande de beneficiarios, tan sólo de caña se tienen 70 mil hectáreas, mientras que en café son 47 mil hectáreas; maíz también son 70 mil hectáreas, y de esos por lo menos existe un productor por hectárea, aunque existen aquellos que tienen un poco más", detalló el representante del jefe de distrito 05 del Sader en Orizaba, Emilio Rodríguez Escalante.





El funcionario mencionó que bienestar básicos, está otorgando la cantidad de 1 mil 500 pesos por hectárea, y dentro de ellos hay dos estatus de los productores: el que tiene bajos ingresos y el productor mayor el cual se considera que rebasa las cinco hectáreas, y la cifra que se le asigna es de 900 pesos, preferenciando así a los productores de menor cantidad de hectáreas.





"Para maíz viene siendo en promedio de una hectárea por productor sin embargo el estatus te lo maneja hasta 5 hectáreas; en caña está más polarizada todavía la superficie uno de los grandes problemas del agro mexicano, es que la dotación y que inicialmente se dieron en el ejido para la pequeña propiedad, se ha ido pulverizando", señaló.





Puntualizó que el 30 por ciento que no se ha entregado, es debido a que hay varios factores, como la falta de documentación, falta de clave interbancaria, además de que no hacen la georreferenciación correctamente o no pasan a la oficina a qué hagan su acreditación, por lo que son situaciones de tipo ejecutivo, entre la Secretaría y el productor.





Así mismo señaló que algunos de los aspectos que se han detectado y que han limitado la entrega de estos apoyos a los productores, es porque en muchas de las ocasiones no arreglan la sucesión de sus predios y cuando esté fallece, ya no pueden acceder a los apoyos debido a que las reglas son claras: debe el productor estar vivo. tarea en la cual se deberán avocar los titulares de fomento agropecuario de cada municipio.





Rodríguez Escalante subrayó que con el apoyo de la Asociación Ganadera Local de Orizaba recientemente se llevó a cabo la entrega de frijol a productores de 19 municipios con los que trabajan de manera coordinada a través de las direcciones de Fomento Agropecuario.

"Estamos entregándoles un poco de frijol, se les está entregando 4 kilogramos a cada productor de frijol con variedades de Negro Veracruz, Negro tropical, Negro 8025".





Aseguró que estás variedades de frijol tienen una resistencia a las enfermedades, mismas que hay que cuidarlas de la maleza y cuidarlas de las plagas pero de ahí en fuera tienen tolerancia, incluso de baja calidad del suelo y poca fertilización eso es un programa de Nacional que está trabajando Campeche, Veracruz, Oaxaca y Puebla".