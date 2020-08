Recurren a educación privada, pese a adversidades financieras por pandemia

Pese a la complicada situación económica que prevalece en las familias de la región centro, ya que algunos padres de familia fueron despedidos de sus trabajos, existen personas que están optando por la educación privada al notar algunas deficiencias en la pública, así lo reconoció la Directora General de Grupo Melitón Guzmán y Romero, Blanca Abascal.

"Recientemente tuvimos una reunión con los padres a través de la plataforma de zoom, precisamente para saber si existe una queja u opiniones, y afortunadamente están contentos, todos los padres de familia están satisfechos porque no solamente en el zoom estamos con sus hijos interactuando, sino que tú me envías tu tarea por whats y de ahí te retroalimento, y si las cosas no quedaron las volvemos a platicar y te voy diciendo, cosa que no sucede en las públicas", dijo.

Puntualizó que los programas de las escuelas privadas están apegados al que da la SEP, por lo que ellos siguen lo que les marcan., "En este caso nosotros ya dimos los 15 días de repaso tal como no lo habían dicho, ahorita ya vamos a iniciar con el ciclo escolar porque no da el tiempo y sobre todo que tampoco les puedes dar una jornada muy larga porque entendemos que sí es pesado tanto para los ojos del niño como para el estar sentado tantas horas".

Detalló que con la finalidad de que los alumnos tengan el aprendizaje correcto, trabajan en línea pero de manera más personalizada.

Aseguró que el sistema de enseñanza a través de la televisión es muy complicado ya que no existen personas que puedan resolver dudas que puedan tener los estudiantes.

"Es complicado el sistema pero es más complicado en la televisión si bien es cierto ya lo realizan en escuelas telesecundarias y telebachilleratos, pero en una telesecundaria la ventaja es que está el maestro y tú estás viendo la tele pero tienes un asesor, aquí tú vas a ver la tele pero no hay un asesor y aunque digas que bueno el maestro se va a poner en contacto contigo, como, no tengo idea, créame que hay cosas que a los chicos les cuesta trabajo entender sobre todo las matemáticas".

Afirmó que las materias más complicadas para los estudiantes es español y matemáticas, aunque se deben trabajar en todas para que no exista un atraso., "Hay materias que les van a dar media hora en la semana, entonces imaginesé, cómo puedo ver yo Historia en media hora, obviamente no es efectivo, eso va a ser un atraso espantoso para el niño, entonces de qué se trata".

Blanca Abascal mencionó que la Institucion que representa está dando clases de 40 minutos, dejándoles 20 entre clase y clase, para que se levanten, coman algo, vayan al baño y regresé y ya se vuelve a conectar otros 40 minutos.

"Estamos trabajando de 8 de la mañana algunos hasta las 2 o a la 1 de la tarde, dependiendo del grado, porque preescolar no podemos trabajar tanto tiempo pero lo que es en secundaria e incluso estamos mirando, si vemos que está muy saturado a la mejor te doy una clase en la tarde ya nada más para que el niño también descanse un poco sobre todo de la vista".

Abascal Andrade puntualizó que si algún alumno tiene alguna deficiencia no se le deja solo, ya que lo que se busca es que obtengan las mejores herramientas para la vida.

En cuanto a los útiles escolares, la catedrática señaló que con la finalidad de contribuir a la economía familiar, no les han solicitado nada, únicamente que cuenten con sus libretas o carpeta como mejor se acomoden y lo básico como lápiz, pinturas y demás herramientas para trabajar., "Y tampoco estamos pidiendo los uniformes, porque realmente ni modo que estuvieran conectado con el uniforme pues no".