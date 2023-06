Pese a notificaciones, vecina se negaba a desalojar; recuperan áreas verdes en Nanchital

En el actuar para rescatar áreas verdes, las autoridades de Nanchital, cómo es el caso del pedosonal del Departamento de Patrimonio Municipal y Asentamientos Humanos, al acudir a las calles Pino y Zapote, en la colonia San Regino habrían desalojado a una ama de casa.

Sin embargo las autoridades manifestaron que la mujer fue notificada en tres ocasiones e incluso en la inspección se descubrió que la misma había cercado otras fraccion, por lo que se realizó el retiró la malla ciclónica.

En estás actividades interviene el personal de la dependencia y Coordinación Jurídica, para recuperar las áreas verdes y de equipamiento urbano, las cuales están apartadas ilegalmente por algunos habitantes.

Ante los comentarios que surgieron las autoridades señalaron que no fue un desalojo ya que esta persona no tiene documentación que la acredita como propietaria y en varias ocasiones se le ha señalado el delito que está incurriendo, pero sobre todo y por regla, los espacios nombrados como áreas verdes y equipamiento urbano, corresponden directamente al Gobierno Municipal, por lo que no pueden ser ocupados para construir o vender.

El ayuntamiento indicó que tienen como finalidad prevenir la ocupación indebida y ordenar adecuadamente el territorio, por lo que se les invita a aclarar sus dudas en la oficina de Patrimonio.