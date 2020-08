Recuperación económica se reflejará hasta 2021, lamenta IP

La recuperación económica se verá reflejada hasta el próximo año, esto ante la incertidumbre que sigue generando que el semáforo en Veracruz siga en color rojo, afirmó el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Octavio Gracián Malpica.

"Las últimas cifras en cuanto a la contracción de la economía en nuestro país ronda al 10, 11 por ciento, evidentemente es un descalabró muy fuerte de la economía, un número importante que tenemos de Xalapa, Veracruz, Boca del Río de establecimientos y la pérdida de empleos es mucho muy elevada".

Señaló que lamentablemente esta emergencia sanitaria se encuentra fuera de control y los empresarios no tienen para cuándo recuperarse.

"Toda esta situación no se ve para cuándo pueda nuestro estado cambiar de semáforo, seguimos en rojo, hay una situación muy fuerte de incertidumbre aunque como se comenta se ha rebasado la capacidad hospitalaria, ya el impacto ha sido muy fuerte por mucha gente que está en sus casas y que no reportan, también hay un tema psicológico pues esto también en el cuidado de la salud genera que muchas familias permanezcan en su domicilio y que solamente salgan a lo esencial, que es lo correcto; hay una encrucijada en cuanto al cuidado de la salud y al cumplir con las responsabilidades financieras que los empresarios tenemos".

Puntualizó que este 2020 será declarado por los empresarios como un año perdido, pues a estas fechas no existen cambios; "estamos en agosto y no podemos esperar un cambio dramático, yo creo que será hasta diciembre, pero eso no implica una recuperación inmediata de la actividad económica".

En cuanto al cierre de los establecimientos el vicepresidente de la Canacintra dijo que sí ha sido importante aunque es variable, ya que hubo empresas que en algún momento cerraron por propia decisión y no han abierto nuevamente, por lo que es incierto el número que ha cerrado por culpa de la contingencia.

"Sería muy apresurado hacer un pronunciamiento, se está haciendo un esfuerzo importante por parte del sector empresarial porque la carga financiera sigue siendo la misma, se sigue trabajando a niveles de operación de 15 al 20 por ciento".

Recordó que un establecimiento tiene una carga de pago de renta y todo lo que implican los impuestos, además de Seguro Social, Infonavit y la carga financiera normal.

"A un empresario se le va el dinero en sus pagos, tan sólo de ISR es un 32 por ciento, más el IVA del 16 por ciento, de ahí hay que echarle más la renta".

Finalmente dijo que hay que estar atentos a las disposiciones en las distintas instancias para en conjunto salir de esta pandemia, pues la unidad es importante en este momento.