"Las y los veracruzanos nos han demandado -desde la pasada Legislatura- que ya no haya más partidos ricos y pueblo pobre; no más líderes millonarios viajando en lujosas camionetas, porque resulta ofensivo ante la pobreza y el déficit de infraestructura básica y de servicios, herencia de los malos gobiernos del pasado", dijo.

Sostuvo que en su primer año esta medida permitirá un ahorro cercano a los 176 millones de pesos, monto que se incrementará en año electoral; de ninguna forma dejará en indefensión a los partidos políticos pero éstos deberán ajustarse a la austeridad republicana, como el resto de la administración pública y poderes públicos.

Gómez Cazarín lamentó que la oposición no conciba aún otra manera de hacer política si no es disponiendo de millonarios recursos; no ha entendido que el pueblo no quiere dádivas ni que le compren su voto, quiere resultados, quiere gobiernos humanos, sensibles y cercanos a la gente.

Morena, apuntó, ha demostrado en las últimas elecciones que éstas se ganan caminando, gastando suela y saliva, escuchando al pueblo y encausando sus reclamos; el amor del pueblo se gana no se compra.

Con 31 votos a favor de quienes sí trabajan para el pueblo -dijo- Veracruz tendrá más recursos económicos para atender las afectaciones derivadas de la prolongada pandemia de COVID-19, contribuir en labores de reconstrucción de las zonas afectadas por "Grace" y seguir fortaleciendo al sistema estatal de salud, al educativo y el combate a la inseguridad e impunidad.