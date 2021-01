Realizan tercer encuentro regional zona sur de morenistas

Este viernes se llevó a cabo el tercer encuentro regional de delegados, militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en la que tuvieron participación la mayoría de aspirantes a cargos de elección popular.

El coordinador del encuentro, Justiniano Santiago Cruz, dijo que el propósito era hablar de lo que se está viviendo en el proceso electoral interno de Morena, para lo que asistían los aspirantes a la candidatura para la diputación federal de los distritos 14, 11, 20, así como de distritos locales y para presidente municipal.

Recordó que el proceso se encuentra en el punto de preselección de aspirantes, y en el caso de diputación federal, los aspirantes esperan que el 31 de enero la Comisión Nacional de Elecciones (del partido) de un veredicto, para luego dar paso a una encuesta que deberá realizarse en cmapo y no por llamadas telefónicas.

De las alianzas de partidos, dijo que "son buenas, siempre y cuando sea con la sociedad civil y líderes que no tengan un pasado oscuro", por lo que cuestionó la promoción de "gente cercana al ex gobernador Fidel Herrera y artistas, de lo que no estamos de acuerdo, porque no queremos una derrota".

Reconoció que hay personas de la política que "se quieren reciclar en Morena", pero que no lo permitirán.