Realiza IMSS Veracruz Taller de Actualización de Soporte Técnico y Mantenimiento

El objetivo del taller es proporcionar a los participantes conceptos sobre seguridad de la información, que podrá aplicar dentro y fuera del Instituto, mediante la identificación de los riesgos informáticos y el impacto que estos pudieran tener en el ámbito laboral.

"El Instituto organiza e imparte permanentemente cursos de capacitación, adiestramiento, actualización y orientación a sus trabajadores, siempre con el propósito de optimizar los recursos en los diferentes procesos que se realizan dentro del IMSS para beneficio de los derechohabientes", explicó la titular del IMSS en Veracruz Norte, María de Lourdes Carranza Bernal.

Los temas abordados fueron: "Avances del Programa de Trabajo"; "Modelo de Competitividad"; "Control Interno"; "Home Office"; "Trabajo en Equipo"; "Directorio Activo"; "SIDELI"; "Sistema de Infraestructura" y "Protección Civil".

En esta capacitación participó personal de soporte técnico perteneciente a las cinco Subdelegaciones, siete Hospitales Generales de Zona(HGZ) y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 73, No. 10, No. 66, No. 68, No. 57 y No. 15, de la Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) 242; además del Almacén Delegacional y la Coordinación de Informática, para hacer un total de 55 trabajadores.