Raymundo Aburto, candidato de MC que busca su revancha en Las Vigas

Raymundo Aburto Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano en Las Vigas, apuesta por su experiencia en el servicio público para competir en las elecciones municipales.

Con más de 25 años de trabajo político asegura que su candidatura representa una oportunidad para atender rezagos históricos en este municipio que, reconoce, no pudo resolver cuando ocupó otros cargos públicos.

Como exdirector de Deportes, de Turismo, presidente de la Junta de Mejoras, oficial mayor y regidor, considera que su trayectoria es su principal carta en el actual proceso electoral.

"He estado en tres administraciones distintas, (...), sé cómo funciona el Ayuntamiento desde sus entrañas".

ME HAN LIMITADO

El candidato agrega que durante sus años en el ámbito público ha podido hacer más, pero se lo impidieron. "Me he sentido limitado", admite. "En otros puestos, no pude hacer todo lo que quería".

Reiteró que conoce los problemas de Las Vigas. Sabe que el centro de salud históricamente carece de medicamentos y equipos básicos. También conoce la situación de las casas de salud abandonadas en las comunidades.

"Nuestro centro de salud carece de abastecimiento de medicamentos. No contamos con aparatos básicos, como un ultrasonido para atender a personas embarazadas", observó.

También señaló que varias casas de salud comunitarias están "abandonadas y en algunos casos hasta vandalizadas", sin embargo, las administraciones municipales se han deslindado del problema, afirmando que es un asunto estatal.

"Voy quiero destinar un recurso económico para abastecer, para comprar medicamentos", promete. "El tema de salud lo trae el gobierno del estado en Las Vigas, pero los enfermos son vigueños".

MUNICIPIO FAMOSO

El candidato también habla del queso. Del chicharrón. De los árboles de Navidad. Dice que Las Vigas es la capital de esa temporada: "entre 40 y 50 ranchos se dedican a la producción de árboles".

Añade que, durante esas fechas, muchas familias encuentran sustento, de ahí que se debe trabajar para cuidar esta actividad económica y al turismo. "Hay quienes se dedican al tema de las manualidades, al comercio de productos navideños", explica.

Aburto Martínez insiste en que la comunidad merece más trabajo de sus autoridades e insiste en que él lo puede hacer no solo por su experiencia, sino porque ahora tiene los contactos.

"Hoy tengo muchos amigos que están en el gobierno y que, lejos de colores, son mis amigos", dice. "En el tema de la gestión van a ayudar mucho".

Reconoce que la competencia será cerrada. Son siete candidatos, incluyendo un independiente. "Habrá mucha participación en esta campaña", anticipa. "Estamos haciendo un cálculo de que van a participar entre 10 mil a 12 mil ciudadanos".

INSEGURIDAD

Raymundo Aburto aseveró que no pide escoltas como otros candidatos. Sostiene que la única seguridad que tiene es la del pueblo. "Es el respaldo que me viene dando ellos y así vamos a seguir caminando"

Sin embargo, lamenta que no todos compiten con las mismas reglas. "Estamos sintiendo que no está siendo el piso parejo en Las Vigas (...), amenazan a la gente que si no votan por ellos los apoyos se van a acabar".

Sobre su decisión de contender con Movimiento Ciudadano, destacó la libertad de acción que ha encontrado en el partido y agradeció el respaldo de figuras como el coordinador estatal Luis Carbonell de la Hoz, del diputado federal Sergio Gil Rullán, del coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez y del líder moral del partido, Dante Delgado Rannauro.

Finalmente, el aspirante destacó la historia y la vocación productiva de este sitio que busca gobernar: "Las Vigas es un municipio que tiene historia, donde muchos personajes ilustres en el tema de la fe y en el tema político han resaltado el nombre del pueblo".

Recordó al maestro Rafael Ramírez Castañeda como precursor de la educación rural y al cardenal Sergio Obeso Rivera, originario de la zona.

Por ello, pidió confianza y el apoyo de los votantes. "Soy una persona respetuosa que sí voy a seguir siéndolo. Le apuesto mucho a la familia, le apuesto mucho al deporte", concluyó. "Tengan mi confianza que no les voy a fallar".