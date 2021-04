Rapiña afecta a transportistas; autoridades, indiferentes: Amotac

Debido a que a la fecha no se ha procedido contra ninguna persona por rapiña, este delito continúa afectando a los transportistas, pues una simple descompostura puede ser el motivo de que les roben toda su carga, indicó Aldo Romero Lezama, delegado en la zona de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportista AC (AMOTAC).

Señaló que lamentablemente al transitar en carreteras están expuestos a percances en donde ni siquiera son los causantes, pero cuando eso ocurre, el estar esperando que se llegue a un arreglo sale peor, pues llega gente a robar la mercancía y les resulta hasta más caro el golpe.

"Hasta ahorita no ha habido una autoridad que detenga a nadie por ese delito, ni en flagrancia ni después", apuntó.

Romero Lezama mencionó que el tener un carro cargado e inmovilizado es muy complicado para los operadores, pues la gente que llega a robar es incontrolable, rompen puertas, desvalijan la unidad y está en riesgo la integridad de ellos si intentan oponerse.

Comentó que recientemente un conductor de la AMOTAC tuvo un percance en la bajada de Maltrata debido a que a un tráiler se le salió el doble remolque y le pegó a su Torton cargado con verdura, y en lo que llegó la Guardia Nacional y otras corporaciones salieron los rapiñeros y si bien no alcanzaron a abrir el camión, asaltaron a los dos choferes y les quitaron bajo amenazas sus pertenencias, su cartera y todas sus cosas personales.

Agregó que ese percance no fue grave, pues el golpe fue por atrás y el camión bien podía seguir andando, pero no el conductor no lo debía mover para que le pagaran los daños, pero con los rapiñeros le pudo salir más caro.

Consideró que mientras la autoridad no actúe en este sentido, es algo que no se podrá controlar.