'Quiero ser libre, no valiente; somos históricas, no histéricas', claman veracruzanas

Exigiendo un alto a la violencia contra las mujeres, féminas de la agrupación Marea Verde Altas Montañas marcharon y protestaron por las principales calles de la ciudad de Orizaba, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer a conmemorarse este 25 del presente.

En punto de las 16:30 horas de este miércoles, las mujeres iniciaron a congregarse en las afueras del Centro Cultural Poliforum Mier y Pesado ubicado sobre la Avenida Oriente 6 entre Sur 33 y 31 del Barrio de Santa Gertrudis, mismas que vistieron de color negro, pañuelo color verde o morado y portando su pancarta.

En punto de las 17:30 horas el contingente partió sobre la avenida principal, hasta llegar al monumento "Si a la Vida" asentado en la Plazoleta de la Iglesia de los Dolores en donde efectuaron un mitin político.

"De camino a casa quiero ser libre no valiente". "Siempre vivas como la mala hierba". "Somos las voces de las que jamás volverán". "No han muerto las han asesinado". "Estar de suerte ahora es estar viva". "Nos queremos vivas"; "juntas libres y sin miedo; tocan a una, tocan a todas". "No somos histéricas, somos históricas". "Hola nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, aborto legal para morir educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar", fueron algunos de los mensajes que portaron las mujeres durante su marcha.

Es de mencionar que durante su camino, las mujeres vestidas de negro colocaron cruces con los nombres de cada una de las mujeres que fueron víctimas de un feminicidio en los diferentes monumentos de la ciudad.

Por su parte la vocera de la agrupación Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, señaló que las llamadas de auxilio al 911 se incrementaron hasta en un 30 por ciento, lo que da un claro ejemplo de que la violencia en este año ha sido particularmente difícil para las mujeres.

"Veracruz sigue siendo el segundo lugar nacional en feminicidios, lo que nos da un claro ejemplo de que la violencia continúa y no se ha detenido, a pesar de que ya hemos tenido gobernadores de los tres colores de los partidos mayormente votados".

Recordó que de acuerdo al Observatorio de la Universidad Veracruzana van 79 feminicidios en lo que va del año y 74 asesinatos, por lo que ello suman 153 mujeres asesinadas de manera violenta en la entidad.

Recalcó que está violencia cada día es mayormente sangrienta, pues el feminicida ya no sólo se conforma con matarlas, sino que las viola o llega a desmembrarlas.

Reyes Huerta aseguró que los feminicidios son el pan de cada día, pues los agresores han detectado que en Veracruz no existe justicia, pues prevalece la impunidad.

"Nunca pararán, y eso se debe al grado de impunidad que hay, ésto ocasiona que se incrementen los niveles de violencia y se llegue a esa hazaña, pues el agresor percibe que puede disponer del cuerpo de las mujeres y no va a pasar nada y las mismas estadísticas del Estado lo han señalado, del 2014 al 2019 sólo se han llegado a judicializarse un 20 por ciento de las carpetas de investigación de feminicidio, entonces eso te habla de la grabé impunidad que hay en este tema".

Es de señalar que dicha actividad culminó en el Parque Apolinar Castillo del Centro de la ciudad en donde realizaron un posicionamiento.