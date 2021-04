'¿Quien nos cuida de la policía?', reclaman en Rafael Delgado

Acusando presuntos abusos de autoridad por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, habitantes del municipio de Rafael Delgado bloquearon la carretera federal Orizaba-Zongolica a la altura de la congregación San José Jalapilla.

Los colonos afirmaron no estar en contra de los retenes de revisión que realiza la Policía Estatal y Municipal en coordinación con la Delegación de Tránsito y Transporte Público, pero solicitan se hagan en apego a la ley.

La madre de un presunto hombre detenido arbitrariamente de nombre: Lucía Castillo explicó que su primogénito fue intervenido y detenido sin ninguna causa.

"Hubo testigos que vieron cuando la Policía Estatal se le paró a mi hijo y le dijo a ver ven, acá ni siquiera me dice mi hijo que le preguntaron cómo te llamas o su nombre de identificación, nada más así de la nada lo subieron y se lo llevaron".

Señaló que existen evidencias, las cuales están las redes sociales, medio por el cual se entero que su hijo estaba siendo detenido.

"Se lo llevaron y le iban pegando y tengo evidencias aquí en mi teléfono donde están diciendo que se suba, no se me hace justo ya son muchas injusticias vayan a la comandancia de Huiloapan".

Relató que cuando acudió a la Comandancia se encontró a una mujer y madre de familia de 75 años esperando que su hijo cumpliera las 36 horas, porque no tenía para pagar 7 mil pesos de multa.

"Esto es un abuso, cómo ve aquí lo único que queremos es que respeten nuestros derechos y queremos la intervención del Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado o de la intervención del Gobernador, no queremos a los estatales aquí en Jalapilla, yo estoy de acuerdo que la inseguridad está a flote y que venga la Fuerza Civil y los Marinos, los Soldados, yo no me apartó de la seguridad, pero que vengan a hacerlo conforme a la ley".

Solicitó que estos retenes de revisión se realicen respetando los derechos humanos de los ciudadanos, automovilistas y motociclistas.

"Mi hijo no es el primero que ha sido violentado, otros muchachos otros jóvenes otras personas también han sido violentados, si tengo que hacer huelga de hambre como madre voy a hacer huelga de hambre, pero yo de aquí no me quitó hasta que venga una persona de las que quiero hablar con ellos para que venga a ver estas injusticias, no se vale no lo hago nada más como madre lo hago como habitante del pueblo y lo hago por mi pueblo".