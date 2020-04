´Quién buscará a nuestros desaparecidos´, lamentan en Veracruz ante COVID-19

Madres integrantes del Colectivo de Familias Desaparecidas en la Zona Córdoba-Orizaba lamentan profundamente no poder salir a buscar a los suyos que en algún momento se los arrebataron, pero con todo el dolor exhortan a la ciudadanía en general a quedarse en casa, esto luego de haber entrado la fase 3 de la Pandemia por el Covid-19.



Mediante un video las mujeres dan a conocer que respetan las indicaciones de quedarse en casa, pero al mismo tiempo se preguntan quién buscará a sus desparecidos.



"¿Quién los va a buscar?, las instituciones no tienen personal sólo guardias, ya que todo fue pospuesto hasta nuevo aviso. Al igual, nos preocupa que el Gobierno no tenga un plan de apoyo para las familias que cerraron sus negocios, el cual era la fuente de ingresos, nosotros igual sufrimos desempleo y problemas económicos", así lo señala la presidenta del Colectivo Araceli Salcedo Jiménez.



Puntualizó que el mantenerse encerradas, es un martirio para ellas como madres o esposas., "Los problemas se hacen más grandes con la angustia de no tener a nuestros hijos aquí, y peor aún, no poder salir a buscarlos. Tú qué tienes a tus hijos, hermanos, papás, abuelitos... #QuédateenCasa".



Así mismo señala: "No temas yo te seguiré buscando. Porque la lucha por un hijo No termina y una madre nunca olvida".



En dicho clip, de igual forma participan demás integrantes, mismas que relatan: "soy Maribel de Cano Pantoja y a pesar de que no tengo trabajo, no tengo dinero, pago renta, agua, luz, aquí estoy pasando la cuarentena, soy una señora de 61 años pero lo que más me duele de todo lo que nos está sucediendo en nuestro país, es no poder salir a buscar a mi hijo Roberto Jesús González Pantoja"; "Busco a mi hijo Edgar Isaías Aguirre Alvarado desaparecido el 18 de mayo del 2019 en Orizaba"; "Luis Sánchez López qué desapareció el 10 de Enero de 2019 me duele no poder seguir buscándolo"; "Respeto la cuarentena pero mis pensamientos a mi hijo Angelo Montiel San Pedro no la tiene, él desapareció el primero de abril de 2013 en Ixhuatlancillo.

"Soy María Estela Rosa Garduño y buscó a mi hija Ana María Ramírez Sosa desapareció el 16 de julio de 2018 en Córdoba"; "Busco a mi hijo Yahir Déctor Pérez que fue desaparecido 25 de febrero de 2013 entre Río Blanco y Nogales"; "Busco a mi hijo Cristian Orlando Pérez Hernández desaparecido al 20 de julio de 2014 en Orizaba.

"Busco a mi hija María Fernanda Salazar Aguilar, desaparecida el 29 de marzo de 2018 en Orizaba a la edad de 17 años"; "Mi hijo es Antonio de Jesús Martínez Mora desapareció en la comunidad de Loma Grande del municipio de Mariano Escobedo"; "Me llamo Sara Uber Pacheco mi esposo, mis hijos e hijas y compañeras del Colectivo me han ayudado a la búsqueda de mi hijo Ramón Antonio Ponce Uber que desapareció en Córdoba el 3 de septiembre del 2013"; "Soy María Eugenia Molina Rivera mama de Pedro Iván Ramos Molina desaparecido el 3 de septiembre del 2012 en Ixtaczoquitlán a la edad de 25 años".



También participa: "Busco a mi hijo Ángel Josué Avelino Conde desaparecido en la Central Camionera de la Ciudad de Veracruz y desapareció a los 19 años hace ya casi 9 años"; "Olga Maria Cado Romero busco a Ángel Zanatta Vidaurri desaparecido el 18 de octubre de 2014 esa cuarentena ha sido mucho más dolorosa con la ausencia de él"; "Mi nombre es Elizabeth Salazar Parra Aguirre y buscó a mi hijo Gabriel Salazar Parra Aguirre desaparecido el 17 de junio de 2019 a la edad de 25 años en Cuitláhuac"; "Mi nombre es Víctor Manuel Aguilar víctima indirecta de desaparición forzada en perjuicio de mi amada hija Zaira Anahí Aguilar Arce desaparecida en la ciudad de Puerto de Veracruz el primero de febrero de 2016.

"Enriqueta Aparicio Trujillo y buscó a mí hermano José Jaime Aparicio Trujillo desaparecido el 6 de septiembre en la ciudad de Orizaba en el año del 2014"; "Soy Graciela Reyes Solano busco a mi hija Mildred García Reyes desaparecida el 14 de febrero de 2016 en Córdoba a la edad de 25 años"; "Marco Julio Gómez Mora desaparecido en Orizaba el 14 de octubre del 2012"; "Santiago Reyes desapareció el 27 de julio de 2017 a la edad de 29 años"; "Pedimos justica para mi hija Karina Ortega Peralta nos quedamos en casa obedeciendo las reglas de salud de la Secretaría de Salud y eso implica no salir a buscar justicia para mi hija"; "Soy Catalina Hernández Enriquez y buscó a mi hijo Hugo Trujillo Hernández desaparecido el día 11 de diciembre del 2015"; "Busco a mi hijo Daniel Hernández González desapareció a la edad de 20 años el 3 de junio del 2014 en Río Blanco.

"Busco a mi hija Estefanía Sánchez desaparecida en Nogales el día 30 de octubre de 2016"; "Busco a mi hijo Mario Daniel Ramos Reyes desapareció el 19 de agosto de 2002 en Córdoba"; "Busco a mi madre Maria Victoria Cárdenas Torrecilla y a mi hermano Manuel Fernando Moreno Cárdenas desaparecidos el 17 de abril de 2018 en la ciudad de Córdoba"; "Mi nombre es María Elena Muñoz Flores y buscó a Miguel Ángel García Muñoz desaparecido el 27 de agosto del 2012 a la edad de 27 años en Río Blanco hasta encontrarte hijo.

"Margarita Morales Pardo y busco a mi hijo Filiberto Márquez Morales desaparecido el 15 de octubre del 2013"; "Lo que más me duele de esta contingencia es no poder buscar a mi hija Estefanía Flores Sánchez desaparecida el día 30 de octubre de 2016 en Nogales"; "Busco a mi hijo Néstor Torres Galán que desapareció el 27 de julio del 2019 a la edad de 22 años"; "Luis Daniel González Córdova desapareció el sábado 6 de abril del 2019 en la Inspección de Ixtaczoquitlán.

"Soy Eloísa Campos Castillo buscadora en vida, muerte y fosas clandestinas y buscó a mi hijo Randy Jesús Mendoza Campos desaparecido el día 2 de agosto a la edad de 22 años en Orizaba"; "soy Araceli Salcedo Jiménez busco a mi hija Fernanda Rubí desaparecida el 7 de septiembre de 2012 a la edad de 21 años en Orizaba y representó el Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Porqué la lucha por un hijo No termina y una madre nunca olvida, la contingencia pausa la búsqueda pero no el amor por encontrarte".