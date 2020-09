Quejas por pipas y cobros de CAEV continúan en Tuxpan

Aunque el suministro de agua potable los últimos días no ha reportado ninguna falla, el alto consumo del líquido ha orillado a varias familias a adquirir el agua pero de manera particular a través de pipas.

Sin embargo la distribución se ha tornado deficiente e incluso se ha encarecido, ya que varios de los que ofrecen este servicio buscan aprovecharse de la necesidad de las familias de contar de agua.

Las quejas han ido a la alza, pues además en su mayoría las pipas no siempre llevan el servicio en el tiempo establecido, no llenan en su totalidad los tinacos y en muchos casos, según han reportado, se vende agua contaminada.

Sin embargo, al no saber a qué autoridades dirigirse al tratarse de un servicio particular que contratan ante la urgencia del líquido, muchas familias pagan lo que sea y aguantan que el suministro no sea el adecuado.

Aunado a ello, los cobros de CAEV a pesar de no dar un buen servicio se realizan puntualmente, situación que ya tiene cansados a los ciudadanos quienes podrían movilizarse para exigir una mejora.