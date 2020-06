Quejas por falta de equipo y personal en ISSSTE Orizaba

Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron que la falta de personal e insumos complica la situación de los enfermos de COVID-19 que se encuentran internados, además de que existe el riesgo de que el contagio se extienda a más personal y otros pacientes, por lo que el querer ahorrar "puede salir muy caro a esta institución de salud".

Asimismo denunciaron que el riesgo para el personal es cada vez más alto ante las limitaciones que existen por parte del personal administrativo, que incluye al director y al administrador de la clínica hospital, al pagar los itinerados condicionando que, supuestamente, deben de trabajar 45 días "gratis" para que les puedan dar otros, dejándolos desprotegidos del servicio médico en esos días extras.

"Un itinerado se debe de pagar como si fuera un trabajador de base haciéndose acreedores al servicio médico y a lo que ven bonos durante el período que tengan ellos. No, a ellos les dan itineratos, los trabajan de un mes, mes y medio y los quitan, pero ellos tienen que venir a pagar tiempo que no debería de ser, les están cobrando cosas que no deben, algo que no es legal", denunciaron de forma anónima trabajadores eventuales y suplentes.

Revelaron que a la fecha solo han dado tres contratos para un médico y dos enfermeras que es de lunes a viernes; uno en la mañana, uno de la tarde y un médico del turno matutino, aunado que a la existencia de un camillero y él es externo de contrato COVID-19 y hay otra doctora que se queda en la noche, quien igual que es externa pero no cubren todos los turnos.