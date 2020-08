Que renuncia titular del Poder Judicial de Veracruz, piden en Orizaba

Por considerar que se violan los derechos humanos de los ciudadanos al tener cerrados los juzgados, abogados de Orizaba solicitarán juicio político en contra de la presidenta de Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Sofía Martínez Huerta, quien por dignidad debería renunciar pues es obvio que no tiene la capacidad para estar en ese cargo.

"La idea es acudir por los cauces legales y empezar a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Desafortunadamente se ha demostrado una gran incompetencia por parte de la doctora Sofía Martínez Huerta, que es presidenta del Tribunal Superior de Justicia y presidenta del Consejo de la Judicatura; es decir, es juez y parte, no podemos acusar a un juez si no es través del Consejo de la Judicatura que está representado por ella", expuso el abogado Manuel Othón Ramírez López.

Señaló que ante ello buscan un juicio político, pues consideran que hay una violación grave de los derechos elementales de los ciudadanos y también de menores, que están indefensos por la inactividad de los juzgados.

Agregó que independientemente del juicio político se le debe inhabilitar ya, para garantizar que haya justicia para todos los justiciables.

Destacó que los abogados están dispuestos a acatar todas las medidas necesarias para empezar a trabajar y proponen que en las audiencias se ponga una nueva pantalla, para quienes se acerquen al escribiente a ver qué se escribe en la computadora.

Apuntó que los jueces y magistrados no necesitan especial protección, pues ellos siempre están aislados y solo hablan con sus auxiliares y secretarios.

El tema, resaltó, es que ya haya administración de justicia e incluso que en los juzgados de lo familiar, que son el sexto y octavo, haya un área especial para la convivencia y no violentar el derecho de los menores para convivir con sus padres.

Comentó que se tenía el compromiso del Tribunal de que en estos días los jueces se iba a sacar el rezago que hay, pero resulta que no, pues al ir a los juzgados se han percatado que solo llega un juez dos horas a la semana, por lo que a la fecha no hay lista de acuerdos publicada, no están corriendo los términos y no creen que cuando se reanuden actividades se tenga la cantidad de sentencias para ponerse al día, pues los jueces están cobrando pero no acudiendo.