´Que no dejen fuera a futbolistas llaneros en Orizaba´, exigen

El representante de la Liga Territorial de futbol, Eustacio Mendizábal señaló que se espera que el proyecto que emprende el ayuntamiento en lo que son los megacampos no se convierta en un negocio más que deje fuera a los futbolistas llaneros, pues no queda en Orizaba un solo espacio para la práctica del deporte sin que se tenga que pagar.

"Estos predios hasta el día de hoy eran el apoyo con el que contaba el futbolista llanero, el de barrio. La verdad que se oye muy bonito todo lo que manifiestan, porque los que promovemos el futbol sin interés, que esto se convierta en un negocio más de estas administraciones que siempre han pensado solamente para una élite de la población", expuso.

Mendizábal Pérez indicó que se espera que esto sea para el pueblo, algo gratuito además, y que no se convierta como siempre en un negocio.

Mencionó que hasta ahora, con dinero del pueblo se han hecho cosas bonitas en Orizaba, pero no son gratuitos para la población, por lo que hay personas que no pueden ingresar a esos lugares.

Comentó que Orizaba no tiene campos deportivos en donde los futbolistas llaneros y de barrio puedan practicar el deporte, en todos hay que pagar y por ejemplo en el CDO Sur se pagan 500 pesos, entonces no hay forma de que cubran esa cantidad y también el arbitraje y los pasajes, cuando son personas y jóvenes que no tienen recursos.

Exhortó a las autoridades a pensar en el pueblo y en la gente más vulnerable, para que las obras que se hagan sean también para ellos.

Recordó que hace dos años se pidió al ayuntamiento comprar el campo de Cerritos, que valía 7 millones de pesos, y las autoridades dijeron que no tenían dinero, pero hoy invierten 31 millones de pesos en la primera etapa de la Ciudad del Futbol y para eso sí hubo dinero.