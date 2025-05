Que investiguen a mis colaboradores por desvíos: Javier Duarte

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, nuevamente negó que él haya desviado recursos públicos durante su sexenio, e insinuó, que a quienes se debería investigar es a su equipo de ex colaboradores.

Luego de que saliera publicado un reportaje en Animal Político, donde se señala que otros desvíos de recursos, que ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación logró detectar durante el sexenio de Duarte de Ochoa, éste negó tal información.

Para ello, a través de sus redes sociales mencionó "es falso lo que aseveran, a mí nadie me ha acusado, ni mucho menos condenado, por haber desviado un sólo centavo del erario público, tan es así que la reparación del daño en el proceso penal que me tiene privado de mi libertad es de cero pesos con cero centavos, si alguien me hubiera acusado de haber sustraído recursos del erario público lo conducente sería que los tendría que devolver; es más ni siquiera me inhabilitaron para ejercer un cargo público (que no es que quiera)".

También te puede interesar... El regreso de Xóchitl Tress a la política en Veracruz, marcado por polémicas y Javier Duarte

Reiteró que los temas por los cuales aceptó su condena, fueron bajo amenazas en contra de su familia.

"Son viles inventos que me fabricaron sin ningún dato de prueba sólido, están solamente soportados por los dichos de personas que en la mayoría de los casos ni conozco, mi caso es un asunto meramente político derivado de una negociación entre los "genios" del gobierno federal de aquel entonces y el PAN para entregar el gobierno de Veracruz a cambio de una alianza electoral en el 2018, misma que desde luego no se llevó a cabo", añadió.

En lo relacionado a la investigación periodística que hicieron de asuntos que ocurrieron hace más de 10 años, puntualizo que de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz cada secretaría de despacho es una unidad administrativa independiente la cual es responsable de ejercer adecuadamente su presupuesto.

También te puede interesar... ¿Javier Duarte saldrá libre? Se caen procesos contra exgobernador de Veracruz

"Por lo que respetuosamente les preguntaría: ¿No se les ocurrió, en aras de cumplir con la ética profesional que debe regir su actuar, el entrevistar a quienes fueron los titulares de esas dependencias antes de publicar su trabajo?", refirió.