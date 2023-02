¡Que den la cara y cuentas claras! PRI sobre caso de prestanombres en Veracruz

El diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín prefirió no opinar de la carta público que se difundió de la proveedora Araly Rodríguez Vez, sobre los contratos millonarios que ha recibido el Gobierno de Veracruz.

"Yo no puedo opinar sobre estos casos, porque no hay una persona que firme, que salga a la luz pública y se presente, por tanto no tengo ningún comentario al respecto", expresó.

Indicó que lo más importante no que el supuesto proveedor salga a decir que no es culpable, o si es esa o no la casa donde tiene el domicilio fiscal, sino presentarse ante los medios, el Congreso o alguna instancia gubernamental

Lo importante, dijo, es que el Gobierno de Veracruz salga con todos los involucrados a explicar lo que realmente pasó, porque hay muchas dudas, claras irregularidades y sin duda el tema más evidente de corrupción de la actual administración estatal.

Marlón Ramírez mencionó que el gobierno de Cuitláhuac García sólo le interesa negar los hechos y tejer una historia compleja, cuando es muy sencillo señalar a algún o algunos funcionarios involucrados.

Lamentó que se esté llegando a esta situación, cuando resulta claro que hay funcionarios involucrados en esta red de corrupción.

El dirigente estatal priísta advirtió directamente al gobernador, que su equipo de colaboradores le están mintiendo y que no le dan toda la información o incluso le engañan.

Recordó que en las pasadas comparecencias solicitó tanto a la contralora general del Estado, como a la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, presentó unas quejas sobre esta situación, y al día de hoy no ha recibido ninguna respuesta formal o informal.

Señaló que conforme al marco legal, los comparecientes están obligados a emitir sus respuestas en ese momento o enviarla 48 horas después, pero ninguna de las dos servidoras públicas lo hizo.