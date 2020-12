Puente del Ferrocarril en Río Blanco

Habitantes del Municipio de Río Blanco así como personal de la Concesionaria Ferrosur del Grupo México, exhortaron al Gobierno del Estado y Municipal para que realicen el proyecto ejecutivo para la construcción del Puente Superior Vehicular para la Colonia Modelo de la Congregación Vicente Guerrero, esto debido a que se prevé un aumento considerable en la circulación de trenes cargueros con la ampliación del Puerto de Veracruz y el de Coatzacoalcos.

"La ciudadanía, empresas y gobierno necesitamos juntos lograr un desarrollo económico no detenerlo, es por eso que no necesitamos quitar las vías necesitamos construir puentes y en la Colonia Modelo de Río Blanco pedimos uno vehicular, esta solicitud fue dirigida en su momento a la alcaldesa Ángeles Martínez, al Gobernador Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares, al alcalde en turno David Velázquez Ruano, al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y todos ellos dijeron traigan su oficio y llevamos más de cien y a la fecha no hay nada", así lo señaló el habitante e impulsor del proyecto Carlos González Licea.

Puntualizó que la construcción de ese puente vehicular es muy importante y necesario como lo es una clínica en la Sierra, o como un equipo profesional de fútbol y la construcción de las carreteras.

"Sí nuestras autoridades carecen de visión pueden copiar y tomar el ejemplo de Orizaba, que construyó 5 puentes a desnivel previendo el crecimiento en el tráfico de mercancías que generará la ampliación del Puerto de Veracruz, además de que como muchas otras actividades productivas, el Tren labora las 24 horas del día".

Así mismo le recordó a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, que el 24 de marzo de este año en la ciudad de Xalapa se comprometieron a iniciar los trámites de un proyecto ejecutivo para la realización de un puente vehicular mismos que fueron detenidos por la contingencia declarada en nuestro país, pero ahora con el semáforo en verde confían en que se pueda seguir trabajando en el proyecto.

"A las autoridades municipales les recordamos que aún les falta un año de administración y les pedimos hablen con quién tengan que hacerlo para tratar de sentar las bases de nuestro puente y si no saben que le pregunten a Ciudad Mendoza o a Córdoba que este año inició la construcción de su propio Puente Vehicular. Sabemos que el próximo año es de elecciones así que le recordamos al PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, 4T, López Obrador, López Dóriga, López Gatell o el que gane, que nuestra Colonia necesita un puente vehicular".

Por su parte el Coordinador de Relaciones Gubernamentales de Grupo México Transportes Armando Iturbe, manifestó que desde hace dos años la Concesionaria Ferrosur se encuentra en la mejor disposición para la consolidación de este proyecto, ya que ayudará a mejorar la operación y la seguridad tanto para la empresa como para la ciudadanía.

"Es muy significativo para nosotros porque en la medida que reducimos los pasos de la gente por abajo, reducimos la probabilidad de accidentes y como siempre lo decimos, al tren no le pasa nada, los afectados son la gente que se atraviesa porque lleva prisa, porque ya va a salir el niño de la escuela, o porque tiene una emergencia y lo que se busca con este tipo de obras es reducir accidentes".

Recalcó que este tipo de proyectos los tienen que impulsar los ayuntamientos o los Gobiernos de los Estados, para posteriormente ellos sumarse, pues buscan una convivencia sana armónica.

"Hay una serie de protocolos y requisitos por ley, nosotros estamos regidos por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces todos los procesos se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la Secretaría. A grandes rasgos, el Ayuntamiento o Gobierno del Estado tienen que elaborar un proyecto ejecutivo de la obra, lo tiene que presentar ante el Centro de SCT Veracruz que está en Xalapa, el Centro de SCT nos lo envía para el visto bueno, para términos operativos y de operación, si nosotros contestamos positivo pues la Secretaría de la autorización para que quien haya ingresado el proyecto lo ejecute. Es un proceso no cortó hacer un proyecto ejecutivo por ello es necesario que lo hagan lo más pronto posible".

Armando Iturbe señaló que una vez que se firme el convenio con el ayuntamiento o el Gobierno del Estado, su participación y aportación es al final de la obra, debido a que en pasados proyectos daban en dinero y las obras se quedaban abandonadas.

"La participación de la empresa es siempre al final de la obra porque hemos tenido malas experiencias en los que se da la cantidad que se acuerda con el ayuntamiento o con el estado, se hace lo que corresponde esa parte y la obra se queda la mitad entonces la inversión queda en nada".

Finalmente dijo que el exhortó es a que cualquier entidad o cualquier autoridad que así desee elaborar el proyecto ejecutivo, lo haga de manera oportuna, pues el proceso es largo y la necesidad es inminente.