Proyecto Diadema, detenido por falta de recursos, lamenta Rojí

El candidato a la diputación federal por la coalición "Va por México", Igor Fidel Rojí López , informó que el Proyecto Diadema desde hace 10 años se viene gestionando por parte de las administraciones municipales, mismo que desafortunadamente no se ha podido llevar a cabo al tratarse de una obra de más de 400 millones de pesos.

"Llevamos 10 años trabajando este proyecto para ese drenaje profundo que sería en los límites de Orizaba, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y La Perla, toda esa colindancia con los municipios del norte.

PUBLICIDAD

"Yo les digo ahorita que estamos en campaña, ya me tocó vivir un aguacero de aquel lado y también hay una gran cantidad de agua, entonces es la solución para Orizaba pero no para todos los municipios".

El candidato por la alianza PRI-PAN-PRD subrayó que no ha sido por la falta de voluntad, sino que se requiere una inversión millonaria y no ha sido posible que el Gobierno Federal aporte la cantidad que se necesita.

Puntualizó que el proyecto se encuentra encaminado y ha ido avanzando poco a poco, esperando que una vez que se cumplan con todos los pasos, permita generar las condiciones propicias.

PUBLICIDAD

"Es una responsabilidad del Gobierno Federal a través de Conagua, nosotros ya tenemos el anteproyecto y el proyecto está en estudio en Conagua y nos tiene que devolver la validación. No es cosa sencilla, no es cuestión de que vamos mañana a iniciar en la obra y poner el dinero, tiene que estar esto proyectado a 50 años de lluvia, no es decir haz un drenaje y un tragatormentas".

Rojí López mencionó que de ser favorecido con el voto habrá de seguir impulsando este proyect, dado que no se trata solamente de resolver la afectación a los habitantes de Orizaba sino también del resto de los municipios.

PUBLICIDAD

"Haremos un estudio más a fondo de lo que está sucediendo también en Mariano, Ixhuatlancillo, La Perla y Atzacan porque también esta agua viene del Pico de Orizaba, viene desde arriba, tenemos que hacer un estudio.

"Yo era alcalde de Orizaba, no de los municipios vecinos, pero sí tenemos que hacer un proyecto integral en donde se pare esas avenidas que vienen desde allá arriba porque ya vi que ahora también atraviesan Mariano Escobedo y que también atraviesan Ixhuatlancillo y que llegan a Orizaba".

PUBLICIDAD

Por último afirmó que el retraso que se ha tenido para lograr que este proyecto se efectúe obedece a los cambios en el Gobierno Federal y que no se da la continuidad entre una administración y otra; "no le dan seguimiento y cada uno llega con distintas expectativas y luego falsas expectativas que quieren arreglar alguna situación y no les da ni siquiera el tiempo en una administración federal".

PUBLICIDAD