Proyecto de Puente en colonia Modelo, detenido

A tres años de esta administración, el ayuntamiento de Río Blanco que encabeza el alcalde David Velázquez Ruano no ha hecho absolutamente nada para realizar el proyecto ejecutivo que necesita la Concesionaria Ferrosur y la SIOP del Gobierno del Estado para que inicie la construcción del puente a desnivel en la Colonia más grande del municipio rioblanquense: La Colonia Modelo, así lo aseguró el habitante e impulsor del proyecto Carlos González Licea.

Recordó que desde el año 2015 iniciaron con la gestión de este proyecto, incluso llegaron a juntar casi las 8 mil firmas del mismo número de habitantes que viven en dicha Colonia, pero fueron ignorados por las autoridades en turno.

Así mismo señaló que dentro de la Colonia han ocurrido diferentes accidentes debido a que el tren se estaciona sobre las vías y no hay acceso por ningún lado.

"Se han quemado casas y los Bomberos no han podido pasar, han muerto muchas personas porque las ambulancias no han podido pasar, hasta un camión de pasaje de la línea Garita se fue al canal, igual por tratar de librar el tren que estaba parado y es la fecha en que seguimos igual, parados con la Cuarta Transformación".

Agregó que ahora con la ampliación del Puerto de Veracruz se planea incrementar cinco veces la productividad., "Sí así estamos no me imagino con una productividad cinco veces mayor, va a ser autopista de trenes a todas horas".

Recalcó que una vez que ganó este presidente municipal David Velázquez Ruano le solicitaron el apoyo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y es la fecha en que siguen esperando.

"Ya le dijimos puede ver lo del puente, No queremos el puente queremos el proyecto ejecutivo que es lo que piden todos para empezarlo, y él (David Velázquez Ruano) dijo que sí y no ha hecho nada en 3 años, absolutamente nada, no es posible que tengamos a funcionarios tan indiferentes a las necesidades de la gente", señaló.

Incluso mencionó que el patronato de colonos e impulsores de este proyecto ya sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, como con la Concesionaria Ferrosur del Grupo México, y ambos les solicitan el proyecto ejecutivo para validarlo y ejecutarlo ya que si es viable debido al número de habitantes que se ven afectados.

"Ya llegamos hasta Ferromex y Ferromex en una junta dijo, les pongo el 25 por ciento del costo total, no en dinero yo lo terminó el puente, porque todos los maquinistas nos dicen nos vamos a llevar un carro porque la gente nos gana por pasar".

Recalcó que la SCT, como la SIOP ya les han externado que el puente si se construirá pero necesitan que el Gobierno Municipal haga su aportación con el proyecto ejecutivo.

"En marzo de este año llegamos a la SIOP por una intervención de la presidencia de la república y nos autorizaron intervención de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz para que se elabore el proyecto ejecutivo y se pueda llevar a cabo la construcción de un puente vehicular en la Colonia Modelo del municipio de Río Blanco con fecha 24 de marzo de 2020, dos semanas después se declaró la contingencia en el Estado con las consecuencias que todos conocemos y esta pandemia le cayó como anillo al dedo al presidente (David Velázquez Ruano) para ya no hacer nada otra vez".

El colono pidió a los diferentes partidos políticos a no colgarse de este proyecto para intentar ganar votos, ya que por décadas ha sido bandera política y es la fecha que nadie a tenido el dinero que oscila entre los 650 mil pesos para la elaboración del mencionado proyecto.

"El ayuntamiento siempre se encuentra en la mejor disposición de hablar pero no dice nada, sólo se compromete a, pero no lo hace, llevamos tres años y el siguiente es de elecciones y entonces todos van a querer hacer el proyecto ejecutivo que es el documento oficial y el análisis profesional que se necesita para llevar a cabo la obra".