Protestas de trabajadores de IMSS son justas, afirma Diócesis de Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba Helkyn Enríquez Baez, dijo que la protesta por parte de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) forman parte de acciones justas, por estar en la primera línea de batalla sin embargo también corresponde a los ciudadanos a cuidarse.

En cuanto al regreso de las actividades eclesiásticas, aseguró que se mantendrán atentos al color del semáforo que existe para el Estado de Veracruz, mismo que a la fecha se mantiene en color rojo, por lo que no hay fecha todavía.

"La exigencia es justa, puesto que poner en riesgo a la salud del personal que trabaja en los hospitales puede agravar más la situación de la pandemia puesto que puede devenir en carencia de personal médico en descontento lo cual aumenta el estrés al que están sometidos por las ocho o doce horas de trabajo, es decir en lugar de pensar en algunos gastos que pueden en este momento ser superfluos o innecesarios se debería de estar invirtiendo en la salud de los mexicanos sea los que padecen la enfermedad, como lo que están a su cuidado", dijo.

El vocero diocesano puntualizó que no se debe pasar por alto la responsabilidad de la sociedad civil y se debe actuar con madurez cívica, atendiendo las recomendaciones del uso de cubrebocas, la higiene de manos, la aplicación de gel y los filtros sanitarios los cuales no se deben de ver como una imposición autoritaria sino como una norma que se debe de respetar, lamentando que existen personas que sigan sin tomar en serio a la enfermedad del COVID-19.

"Las autoridades y la sociedad son insensibles a la realidad de la pandemia o que mezclan de repente el prejuicio la superstición o incluso algunos aspectos de desconocimiento del tema se atreven a digamos desalentar estás prácticas y ante esto también las autoridades tienen todo el derecho de aplicar y estas medidas que ayudan a mantener la salud la prevención y el bien común de los mexicanos".

En otros temas, el vocero de la Diócesis de Orizaba dijo que en cuanto al regreso de las actividades eclesiásticas, la Iglesia se mantendrá atenta al color del semáforo que existe para el Estado de Veracruz, el cual al momento se mantiene en rojo.

"Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, cada Obispo en su diócesis va dando normas o regulando la realización de actividades y la pastoral en algunas regiones de nuestro país las diócesis ya pretendían regresar a la normalidad una de ellas es la arquidiócesis de México pero parece ser que de parte del gobierno les han ido indicado que todavía no es conveniente que regresen a las celebraciones eucarísticas como pretendían este 13 de julio esto ubicador de que nosotros somos conscientes Y respetuosos de lo que los las autoridades civiles van indicando".

Así mismo puntualizó que en la Diócesis de Orizaba, hasta el momento no se ha tenido el registro de algún sacerdote que haya resultado positivo al COVID-19.

En cuanto a la reciente declaración del Subsecretario de Salud Pública Federal, Hugo López Gatell, quien culpó a los Estados que no están pasando los datos en tiempo oportuno por eso no hubo semáforo epidemiológico, el sacerdote dijo que no es momento de estar echando culpas sino asumir su responsabilidad.