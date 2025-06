Protestan trabajadores del IMSS en Poza Rica; reclaman precariedades

Un grupo de trabajadores de la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó en reclamo por insuficiencia de equipos de trabajo y fallas en equipos de aire acondicionado.

A las afueras de la institución se plantaron para exponer la situación que señalaba se agravó en la últimos seis meses y ya no toleran.

Mencionaron que incluso cirugías se han reprogramado porque quirófanos no contaban con el equipo de ventilación necesario que se requiere.

"Con este calor y sabemos que en un quirófano se debe cuidar todo lo sanitario y pues el sudor puede ser un riesgo por eso no se han podido hacer varias cirugías", comentó una de las trabajadoras.

Derechohabientes subrayan que ellos son los más afectados por esta situación que se enfrenta en la institución médica.

"Yo tengo cáncer y ya he perdido varias quimioterapias, no se vale, uno no tiene para pagar los 60 mil pesos o más que cuestan acá afuera", comentó una de las derechohabientes.

Agregaron que se han enviado diferentes reportes y oficios sobre las necesidades que tiene la clínica, pero hasta el momento no han tenido una respuesta favorable.