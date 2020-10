Protestan por clausura de negocio en Córdoba

Propietarios de bares y cantinas se manifestaron ante la Jurisdicción Sanitaria VIII por la clausura de un negocio en la zona centro, por lo cual bloquearon la calle Miguel Alemán e impidieron el paso a las instalaciones de cualquier persona.

Los inconformes, encabezados por Luis Paz, indicaron que lo único que quieren es trabajar, pues son un sector que se ha visto muy afectado por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 pero ni eso pueden hacer "pues llegan y clausuran".

Indicaron que ante ello decidieron ir y "clausurarles" su centro de trabajo.

"No tienen justificación, no fueron a hacer visitas para orientarnos, no fueron a hacer nada, nada más llegaron a sellar", expresaron.

Los propietarios y trabajadores recordaron que estuvieron cerrados casi siete meses y para abrir aceptaron todas las condiciones que les puso la alcaldesa de Córdoba, Leticia López, pues lo hacen con la desinfección, horarios y sana distancia; "todo y no es justo que lleguen y se pongan a cerrar".

Recordaron que tienen 15 días de haber abierto, para lo cual muchos se endeudaron y poder cumplir con las cosas que les pedían.

Señalaron que tal parece que se ha dado prioridad a restaurantes grandes para que puedan trabajar y vender bebidas alcohólicas de forma indiscriminada, mientras que a ellos los hostigan.

Aseguraron que no buscan privilegios, pero sí que haya piso parejo para todos.

Debido a que los manifestantes no permitían el paso uno de los guardias del lugar les solicitó que permitieran pasar a los ciudadanos, pues había una señora que llevaba a su hijo a vacunar y otros que requerían atención médica, pero le reprocharon que nunca lo vieron a él dando su quincena para todos los que estaban sin trabajar.

Finalmente, luego de que lograron dialogar y se acordó instalar mesas para tramitar el Código QR y entre tanto les permitirán seguir trabajando, los propietarios de bares y cantinas se retiraron a las 12:40 horas.