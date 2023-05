Protestan mujeres de Ixhuatlancillo en Orizaba; acusan detención arbitraria

Debido a que desconocen su paradero y los motivos por los que fue detenido por oficiales de la Policía Ministerial Acreditable, integrantes de la Organización de Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo A.C. llevaron a cabo una protesta pacífica en las inmediaciones del Parque Castillo de Orizaba, solicitando a las autoridades del Gobierno del Estado la inmediata liberación de su compañero Armando Lorenzo Nicolás.

"Un llamado al señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez para absoluta libertad para nuestro compañero Armando Lorenzo Nicolás, que no sabemos por qué fueron los judiciales, lo agarraron y lo llevaron esta mañana, no sabemos su paradero, a dónde lo tienen o por qué lo agarraron.

"Él no recibió ninguna notificación, ninguna demanda, nosotros no sabemos por qué lo agarraron y no sabemos de su paradero", informó Bernalda Rosas Sánchez, integrante de la agrupación de mujeres.

Con pancartas en mano, en punto de las 14:40 horas las mujeres se apostaron en el parque asentado en pleno corazón de Orizaba para exigir la puesta en libertad del hombre, a quien consideran como "un luchador social".

"Hoy fue en la mañana como a eso de las 11, ahí en el pueblo a una cuadra de su casa, él iba a comprar, lo agarraron y lo detuvieron, y se lo llevaron, desconocemos la verdad cuál es el motivo de por qué lo agarraron, nunca recibió ningún documento".

Advierten otras medidas

Las mujeres aseguraron que no permitirán una injusticia y llegarán hasta las últimas consecuencias para que el integrante de esta agrupación sea puesto en libertad.

"Ahorita vamos a ir a la Fiscalía a preguntar por qué lo detuvieron, en dónde lo tienen; él es el Secretario Ejecutivo de la Asociación de esta organización de Mujeres Voluntarias. Él se dedica a hacer una labor social, a apoyar a nuestros paisanos, ha ido al hospital de la ceguera acompañando a diferentes paisanos a Xalapa. Es un voluntario y nosotros le conocemos y ahorita el pueblo se está levantando porque lo conocemos".

Informaron que, de igual manera, ya dieron parte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que esta persona no sea violentada, pues se tiene conocimiento de que cuando son detenidos son golpeados; "no queremos que le peguen porque él no ha hecho nada, no es un delincuente".

Por último, informaron que esta agrupación está conformada por más de 250 familias del pueblo de Ixhuatlancillo y llegarán hasta las últimas consecuencias para lograr la libertad de su compañero.