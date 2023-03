Protestan jugadoras de futbol en Río Blanco en contra de violencia de aficionados (+Video)

En un hecho insólito, jugadoras del equipo femenil de futbol Cámara FC se manifestaron en contra de la violencia luego de que la semana anterior recibieran insultos e incluso amenazas de muerte por parte de seguidores del equipo Chelsea.

Comentaron que ellas disputaron la semifinal contra ese equipo y el marcador iba en 1-1, pero una de las jugadoras, quien es madre de una niña pequeña comenzó a recibir insultos y amenazas de muerte por parte de un seguidor del Chelsea.

Tras exponer su queja ante la Liga, Premier Orizabeña ésta determinó suspender al equipo por la conducta de su porra, lo cual lamentaron, pues nada tienen en contra de sus compañeras.

Fue así como obtuvieron su pase inmediato a la final; sin embargo, tras hablarlo entre ellas y con su entrenador, estuvieron de acuerdo en que esas situaciones no se pueden dejar pasar porque sólo se normaliza la violencia.

"No al maltrato", "No a los insultos", "Si me insultas, me pegas, me amenazas, no amas al futbol ni a las mujeres" fueron algunos de los mensajes que mostraron en cartulinas.

Mencionaron que las edades de sus jugadoras van desde los 14 años a los 45 y una de ellas es una chica trans y a veces es quien más agresiones recibe.

Expresaron que les gusta el futbol y el deporte, pero en el deporte no puede haber intolerancia, agresiones, discriminación ni violencia.

Reconocieron que con esa acción perdían el partido, pero la finalidad ha sido siempre divertirse y convivir en un sano ambiente, no sólo ganar.

"Lo único que exigimos para todas nuestras jugadoras y todas las jugadoras de todos los equipos es que haya respeto tanto dentro como fuera de la cancha. Es lo único que pedimos", comentaron.

Tras su decisión de no jugar, el equipo de Super Águilas fue declarado ganador.