Protestan estudiantes del CETIS 146 de Río Blanco por malas condiciones del plantel

Por considerar que el edificio del Cetis 146 en Río Blanco se ha deteriorado a pasos agigantados y no hay respuesta de las autoridades educativas, estudiantes tomaron este jueves el plantel.

Los inconformes bloquearon la entrada principal para demandar que se dé mantenimiento urgente a los salones, se cuente con el servicio de agua potable y se repare el mobiliario que se encuentra dañado.

Mencionaron que los salones tienen filtraciones y ya se vino la temporada de lluvias, pero además hay preocupación por el mal estado del mobiliario, falta de papel higiénico en los sanitarios y otras carencias.

Indicaron que desconocen en qué se aplican las cuotas escolares, ya que la inscripción que pagan es de mil 750 pesos por alumno y la matrícula es de más de mil 500 estudiantes, pero no se refleja en las buenas condiciones de las instalaciones, por lo que desconocen en qué se aplica.

Señalaron que otro motivo de inconformidad es que no les permiten adquirir alimentos fuera de la cooperativa, pero ahí los precios son elevados, lo que no favorece su economía y a muchos no les alcanza para comprarse algo.

Mencionaron que por todas estas situaciones intentaron platicar con la dirección del plantel, pero no los atendieron porque les dijeron que son menores de edad y sólo los padres pueden acudir a realizar gestiones.

Indicaron que en vez de darles respuesta y fomentar el diálogo y la transparencia en la institución, lo que hizo la administración fue abrir un acceso en la parte trasera, el cual generalmente está cerrado, a fin de que algunos alumnos ingresaran por ahí, posiblemente con el fin de acabar con la protesta.

"No buscamos generar conflicto, simplemente queremos condiciones dignas para estudiar. Esta lucha no es sólo por nosotros, es por todos los que formamos parte del Cetis", indicaron.