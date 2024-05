Protestan contra CAEV en Poza Rica; bloquean bulevar González Ortega

Acusando la destrucción de la carretera a su comunidad, habitantes de La Laja, en Coatzintla, realizaron un bloqueo en Poza Rica y detuvieron una obra realizada por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Inconformes bloquearon el bulevar Jesús González Ortega de Poza Rica para exigir a la dependencia estatal rehabilitar la carretera en donde se realizó la introducción de una línea de conducción de agua.

Lilia Xóchitl Pérez Bautista, subagente de La Laja, explicó que desde hace dos años se firmó un acuerdo con CAEV, a quien permitieron romper el acceso y carretera principal para la introducción de una línea de conducción de agua desde la bocatoma hasta Poza Rica.

Subrayó que funcionarios de la CAEV y de la empresa constructora solamente les han engañado, y no se ha cumplido con la rehabilitación de la carretera dañada, de un puente y la ampliación de una red de drenaje.

"No es posible que, si se han comprometido, dañado, no nos estén dejando nuestras nuestra carretera como debe de ser, igual si pasan dañando a las comunidades se comprometieron y no están cumpliendo", expresó.

Bloquearon el bulevar Jesús González Ortega por no tener respuesta a su demanda, movilización que provocó caos vial en la carretera que va de Coatzintla a Poza Rica.

El bloqueo provocó la molestia de automovilistas que quedaron atrapados en el embotellamiento que se generó en esta vía.

"Si el problema es con CAEV deben ir a la oficina ahí hacerles paro a ellos, no afectarnos a todos que estamos trabajando y vamos al día", recriminó un taxista.

Personal de la Subsecretaria de Gobierno y elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos.