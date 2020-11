Protesta MMPV en caseta de Fortín

En demanda de que se atiendan los problemas que se vienen arrastrando como las basificaciones, pagos a financiera, entre otros, integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) se manifiestan en la caseta de cobro 045 de Fortín de las Flores.

"Se está exigiendo una solución para el maestro Daniel (Hernández del Ángel, líder del movimiento), él resultó lesionado hace unos días por un choque y es hora en que no le dan atención médica y no sabemos por qué, esa es una de las cosas, también las basificaciones a maestros que son interinos y a pesar de que cumplen con los requisitos de ley no les han dado su base", indicó uno de los docentes.

Daniel Hernández del Ángel sufrió un accidente el pasado 12 de noviembre que consideran se dio en situaciones sospechosas, por lo que no descartaron que pudieran tratase de un atentado.

Con cartulinas en mano los profesores, quienes arribaron alrededor de las 11:00 horas, se apostaron a los lados de los carriles.

Al lugar se presentó el delegado de la SEV, Rogelio Gamboa Dorantes, quien platicó con los manifestantes, con quienes acordó la instalación de una mesa tripartita para atender sus inconformidades.

Cabe mencionar que a su llegada los integrantes del MMPV liberaron las plumas permitiendo el libre paso de los vehículos; posteriormente, alrededor de las 12:45 horas, bloquearon totalmente el paso en ambos sentidos aunque por escasos 10 minutos. Posteriormente liberaron los carriles y se retiraron, aunque advirtieron que de no haber respuesta positiva a sus demandas podrían manifestarse de nuevo en los próximos días.