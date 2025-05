Profesores marchan en Xalapa, no es con tintes políticos; responden (+VIDEO)

Los profesores de ocho sindicatos magisteriales se manifestaron en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la mañana de este lunes 26 de mayo. Exigieron mejores condiciones laborales.

Avanzaron por la avenida Manuel Ávila Camacho, hacia la plaza Sebastián Lerdo de Tejada. Portaban sus pancartas y lonas impresas de manera profesional con distintas consignas.

Ellos integran La Federación Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (LFUSMEV), mismos que se manifestaron y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en la última semana febrero de este 2025.

Los sindicatos que participaron en la toma fueron: Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GENTE); Liga Magisterial Veracruzano (LMV); Alternativa Sindical de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Astev); Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (Insiste).

Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (Sirma); Sindicato del del Movimiento Magisterial Veracruzano (SMMV); Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación de Veracruz (Satebaev); Sindicato del del Movimiento Magisterial Veracruzano (SMMV) y Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (Sivetse).

Tonatiuh Paredes Rangel, secretario general del SIRMA, señaló esta protesta fue convocada para la reunión extraordinaria “pretendemos ser escuchados, no es una actividad secuenciada”.

#Almomento || Cierran el centro de Xalapa por manifestación de sindicatos magisteriales.

Toma precauciones y utiliza vías alternas para evitar contratiempos

Carol Suárez pic.twitter.com/ZLfmiwLN0U — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) May 26, 2025

También le fue cuestionado que, si esta manifestación tiene que ver con tintes políticos, debido a que se aproximan las votaciones el próximo domingo 01 de junio.

Negó que detrás de esta protesta haya sido orquestada por el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro “vamos a decir que me sacaron fotos con dos exgobernadores, me ligaron al exsecretario, me ligaron al subsecretario actual”, expuso.