Productores veracruzanos de limón, amenazados por el estiaje

A pesar de que el estiaje aún no se presenta de manera radical como está pronosticado, productores de limón están preocupados debido a que sospechan que la producción puede ser poca.

A a esto se agrega que en la región misanteca no se cuenta con un sistema de riego para que las plantas puedan resistir, alertó Claudio Cesar Belli Celis, ingeniero agrónomo y productor de Misantla.

"Por lo que se ve, apenas se puede decir que las huertas de limón sólo producirán un 40% durante este año, lo que complica el trabajo para los compañeros y de su producción. A esto súmale que ya la Conagua dio a conocer que este año habrá pocas lluvias. Hace cuatro años, pasamos por el mismo problema donde por meses no caía ni gota de agua y esto puede repetirse".

Belli Celis apuntó que en el 2019 productores de limón de las localidades de ejido Reforma Troncones, La defensa, Máximo García La Guadalupe, por mencionar algunas, la producción fue devastada por el estiaje.

Tan es así que se buscó la declaratoria de desastre por sequía, pero nunca se logró, pese a que el precio está tomando fuerza si se estima que no se tenga mucha cosecha.

"Una de las mejores soluciones en lo que es el estiaje es contar con un sistema de riego, pero desafortunadamente en Misantla no hay productores que cuenten con esta herramienta, debido a que es muy caro introducirla en las parcelas y no existe un apoyo por parte del gobierno del estado o del país, que bien pudiera ser una solución a favor de los productores. Pero como el dinero no alcanza esto solo queda en pensamiento".