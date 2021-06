Productores de caña toman instalaciones del Ingenio San Nicolás, en Cuichapa

Alberto Figueroa Juárez , Chapete, presidente de la Unión Local de Productores de Caña afiliados a la CNC, señaló que al inicio de la zafra se hicieron algunas peticiones a través del Comité de Zafra, que es la máxima autoridad, pero se acabó la zafra y no hubo respuesta, entonces volvieron a hacer las mismas solicitudes, las cuales presentaron el 24 de mayo y tampoco hubo una respuesta.

Inconformes por la falta de respuesta del ingenio San Nicolás a peticiones del Comité de Zafra en torno a la liquidación y la llegada de un nuevo gerente de campo, situación de la cual no se les notificó a pesar de ser socios mayoritarios, productores de la caña de la Unión local tomaron las instalaciones.

"Les valió madre, y hasta ahorita estamos a 14 de junio y no se hicieron los movimientos solicitados y mañana 15 van a hacer la liquidación, pero llego y me encuentro con que venía a entregar los pliegos petitorios al gerente que teníamos y dice el encargado del ingenio, el apoderado legal, que ya no estaba el ingeniero César", explicó.

El dirigente local indicó que ese movimiento se hizo sin siquiera consultarlos, pese a que son socios mayoritarios porque tienen el 57 por ciento de las acciones y la materia prima es de ellos, mientras que en el ingenio son maquiladores.

Agregó que ahora se encuentran que como gerente de campo está Miguel Bello Caredo, quien hace seis años fue destituido luego de que se tuvieran varios problemas con él y tuvieran que recurrir a un plantón de 12 días para quitarlo.

"Ahora nos lo vuelven a imponer y es una imposición de mala fe, porque ese señor dignidad debía tener y vergüenza debía tener, porque es déspota, corrupto y da malos tratos a la gente y él como dirigente no va a permitir que se pisotee a nadie", apuntó.

Figueroa Juárez comentó que permanecerán con el ingenio tomado hasta que se vaya esa persona o lo cambien de área en donde no tenga trato con ningún productor.

