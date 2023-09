PRI en Veracruz no tiene dirigente; alianza se tambalea en el estado

Marco Antonio Aguilar Yunes, consejero nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que la falta de dirigente hace tambalear la alianza opositora con el PAN y el PRD.

El priista enfatizó que, en la actualidad, el PRI en Veracruz se encuentra sin un líder estatal, lo que podría tener implicaciones significativas en cualquier futura alianza opositora de cara a las elecciones de 2024.

Aguilar Yunes recordó que el período de la última dirigencia estatal concluyó en el mes de mayo. Por lo tanto, señaló que Marlon Ramírez Marín no debería autodenominarse presidente del partido ni debería llevar a cabo negociaciones relacionadas con la formación de una alianza opositora en este contexto.

"La dirigencia concluyó en el mes de mayo de este año y a partir de ese mes no existe un dirigente en el partido. No hay una prórroga de mandato que haya concedido un órgano competente del partido".

Aguilar Yunes también mencionó que, en el momento apropiado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no convocó, de acuerdo con los estatutos del partido, a un procedimiento para seleccionar a la dirigencia estatal a través de un consejo político.

"La situación que guardamos es que no hay dirigente y no hay personalidad de nadie para poder firmar un acuerdo, convenio o coalición para absolutamente nada, porque no existe como tal un dirigente que haya sido electo bajo el método que correspondía".

MARLON NO TIENE AUTORIDAD EN EL PRI

En cuanto a la posibilidad de una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, el consejero del tricolor expresó que Marlon Ramírez Marín puede trabajar en actividades políticas como militante, pero no tiene la autoridad de ostentarse como presidente del Comité Directivo Estatal.

Aguilar Yunes hizo hincapié en que esta situación genera expectativas significativas, ya que la ley electoral prohíbe procesos de elección interna en los partidos en pleno proceso electoral.

Por lo tanto, la atención está puesta en la postura que tomará el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para definir quién puede generar las mejores condiciones para el partido en el estado.