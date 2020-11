Preocupa estrés entre niños por educación a distancia en Veracruz

Padres de familia de la región de Zongolica se encuentran preocupados ante el estrés que genera en los menores y en ellos mismos la educación a distancia, pues hay algunos que no saben leer ni escribir, trabajan todo el día o bien no tienen los recursos para adquirir un celular, indicó el maestro César Sebastián Rosas Jiménez.

Mencionó que todo esto ha sido comentando en un chat de ese municipio en donde pobladores han expresado su preocupación por este tema a raíz de que una menor de Martínez de la Torre falleciera por derrame cerebral aparentemente causado por el estrés que le producían las condiciones en que se llevan a cabo los estudios actualmente.

"Hay padres en la zona serrana que no terminaron ni la primaria y no pueden apoyar a sus hijos, además de que los tiempos ya cambiaron, lo mismo los programas y formas del nuevo aprendizaje y lo que hoy ve en niño en la primaria y secundaria no lo vieron ellos en su tiempo", comentó.

El profesor mencionó que además sigue persistiendo el problema para algunos porque no cuentan con internet, muchos se vieron obligados a comprar celular y están endeudados pero no les alcanza para pagar además el internet o en donde vive no hay.

"Los padres comentan que en ocasiones los maestros les dicen a los niños que hay que reforzar algún contenido y que bajen un video, pero por el internet tan bajo no se reproduce el video y los audios tardar en cargar, a veces no pueden ni abrir el correo, entonces les molesta que las autoridades no sepan las condiciones que hay en la sierra", dijo.

El docente Mencionó que de por sí la situación es complicada por la misma pandemia y hay padres que se sienten preocupados y no quieren que sus hijos salgan ni al patio, entonces los estresan más.

Señaló que el sentir de los padres es que las autoridades deben bajar el ritmo acelerado que han impuesto para cumplir con los programas y tareas y tomen en cuenta las carencias tecnológica que hay en la sierra, pero también que haya espacios de expresión para que los padres puedan hacer llegar algunas propuestas y su sentir.