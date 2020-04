Precio del dólar ha encarecido alimento para ganado, reconocen

Ya que el dólar está a la alza y oscila los 25 pesos, hasta en un 20 por ciento ha incrementado el precio del suministro de alimentos balanceados, confirmó el presidente de la Asociación Ganadera Local de Orizaba, Ángel Mendoza Zamora.

Puntualizó que la pandemia ha ocasionado la falta de circulante y aunque buscan que los insumos sean de mejor calidad y más baratos desafortunadamente los alimentos balanceados son los que rigen el tema de las dietas, por lo que esto se ha tornado preocupante para los ganaderos.

Mendoza Zamora señaló que afortunadamente los forrajes se han mantenido estables y lamentó que el Gobierno Federal no esté apoyando a los ganaderos en ningún sentido, aún y cuando el sector "mueve al país".

"En el tema del apoyo en la línea ganadera, que estoy hablando de traspatio, que es la leche o en el tema lácteo que es la engorda, tampoco hemos recibido algún apoyo; al contrario, nos han quitado los programas.

"A lo mejor sean algunas estrategias que sean positivas para la ciudadanía pero no hemos podido tener un beneficio como debe de ser, tomando en cuenta que si no hay agricultura no hay ganadería, el país se paraliza al cien por ciento porque somos parte importante de la canasta básica".

Señaló que el cierre parcial de la Cervecería Cuahutémoc Heineken Planta Orizaba hasta cierto punto les está afectando por el consumo de las vacas de la cebada húmeda.

"Hasta cierto punto nos está orillando a que demos un mejor producto, que demos un mejor balanceo a los alimentos del ganado, porque lo que come el animal es forraje y nada más lo reforzamos para balancear la dieta tanto cárnica como lechera.

"A qué me refiero con esto, a que al tema proteínico, de grasas, de minerales, que es donde hay productos del 16 hasta el 20 por cierto nos está obligando a que los ganaderos tengamos una mayor búsqueda de nuestros productos para tener unos mejores resultados tanto con alimentos con calidad de forrajes".

Recordó que la Asociación en Orizaba está confirmada por 96 ganaderos registrados, con un total de mil 683 vacas ya que la semana pasada efectuaron el censo ganadero.