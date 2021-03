Tras arresto de ex secretario de Veracruz con Yunes, ex esposa teme por su vida

Guillermina Alvarado, exesposa de Rogelio "N", exsecretario de Gobierno de Veracruz, acusó que no sólo ha tenido que enfrentar a su antigua pareja, sino que incluso o un partido entero está en contra de ella: el PRD. Alvarado González pidió ayuda a las autoridades y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia en caso por violencia intrafamiliar. Primero fueron las hijas del consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quienes hicieron un video para defenderlo y culpar a su madre de no ocuparse de ellas.

'El PRD nacional y estatal están tomando represalias conmigo, poniendo en duda mi situación de violencia cuando es una historia de años, la cual he luchado por obtener justicia. Hoy sale el líder nacional del PRD a fincar un posicionamiento contra mi seguridad, dignidad y no en contra de la justicia, cuando sus propios diputados y dirigentes desde 2019 han tenido conocimiento de la violencia y hoy por interés mezquinos no les interesa importa su vida, su dignidad y su lucha'.

A través de su cuenta de Facebook, la expareja del funcionario veracruzano durante la administración de Miguel Ángel Yunez acusó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha impulsado una campaña en su contra y además teme por su vida.

"Temo por mi vida, no me enfrento a mi agresor, si no a un Partido Político PRD" aseguró Alvarado Gónzález.

'No veo el apoyo los colectivos de esas mujeres que salieron hace unos días a manifestarse, de esas organizaciones de mujeres, porque dicen que tenemos que darnos la mano y hoy que por fin que veo un rayo de justicia, gracias a Dios, no veo a nadie apoyándome. Tengo miedo, tengo mucho miedo, ayúdenme por favor, pido por mi y por mi familia, se los suplico'.

Posteriormente, en un mensaje en la misma red social, la denunciante detalló que el 5 de marzo del año pasado acusó formalmente ante las autoridades a Rogelio "N", bajo el cargo de violencia intrafamiliar. Agregó que después de un año giraron la orden de aprehnsión en contra de su ex pareja y afirmó que aún después de haberle denunciado, el sujeto continúo con sus agresiones.

Explicó que buscó ayuda con la diputada Azucena Rodríguez, quien rechazo brindarle apoyo, ya que dijo que ella "estaba muy cansada". Aseveró que el PRD quiere criticar su dignidad y valor, tras la denuncia contra Rogelio "N".

"Hoy denostan mi dignidad mi valor y mi integridad como mujer que ha sido violentada masacrada y exhibida en medios de comunicación aplicando escarnio público, y eso lo hace el Partido de la Revolución Democrática quienes tenían de conocimiento mi situación de víctima de violencia. Después de ver la el posicionamiento me quedó claro que no me enfrento a mi agresor, me estoy enfrentando al PRD NACIONAL/ESTATAL", afirmó Alvarado.

'No he dormido por qué había tenido miedo, al ver tal situación en la cual un Partido a nivel Nacional me está persiguiendo solo por proteger a un golpeador, y por mantener lo poco que les queda. Pero orè gran parte de la madrugada y mi corazón está en paz, dice la palabra CADA DÍA SON NUEVAS SUS MISERICORDIAS. El propio PRD solo se va destruyendo, un día son la voz de las mujeres violentadas y al otro día son el escudo de un agresor abusivo del poder que ellos mismos le dieron, pero lo más grave, que sus propias mujeres las que hace unos días salieron a manifestarse y hacer protesta hasta llevar a un bebé de 2 meses irresponsablemente solo por obtener un reconocimiento, hoy día son las mismas que hasta imagen de protección hicieron para defender a sujetos que violentan a su mismo género. Ayer sentía miedo intenso porque no dimensionaba cómo se atreve un partido hacer uso de toda su fuerza mediática y de poder contra una mujer como yo, y hoy, en esta mañana solo los veo como payasos de circo como el que acostumbran para llamar la atención de una ciudadanía que ya no engañan. Hoy el PRD para mi no es más que incongruencia total, hoy los catalogo como delincuencia organizada. Espero les quede claro que no les tengo miedo . Dios va delante de mi peleando mis batallas. Y confío en Jehová de los Ejércitos mi Dios a quien yo sirvo'.

Durante la tarde de ayer, el exfuncionario del gobierno de Veracruz fue detenido en el municipio de Tuxpan. La policía ministerial pretendía cumplir una orden de aprehensión en su contra, pero la expareja de Guillermina quedó detenida por "ultrajes a la autoridad". El PRD nacional rechazó las acusaciones contra el ex funcionario, quien sería candidato a diputado plurinominal, de acuerdo con medios locales.