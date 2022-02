Postes de CFE, un peligro en Misantla; ´están a punto de caerse´, denuncian

"Este problema tiene 3, 4 años que yo lo he estado reportando y no me hacen caso en comisión, nada más me dicen que van y que van a checar, que espere yo 10 días, que en término de 10 días y que van a checar y nada más no me dan respuesta".

Explicó que esto está afectando al menos a 60 familias de esta colonia, pero en caso de que los mástiles se caigan puede afectar la zona en general, debido a que uno de estos postes tiene un transformador, y sería inminente el corte de energía eléctrica.

"Con las recientes lluvias los postes se han inclinado más y, como habitantes de esta colonia, se quiere evitar que suceda una desgracia, el que tiene transformador si se llega a caer afectaría a una vivienda, ahí y está peligroso", dijo.