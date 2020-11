Por tráfico de influencias, la encarcelan y le quitan a su hija; CEDH le falló

Debido al tráfico de influencias que existen en el interior del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, fue como el ciudadano Isai Guerra Fuentes, logró quitarle la custodia de su hija a la ciudadana Edith "N", además de meterla a la cárcel por 14 días por el supuesto delito de sustracción de menores, aún y cuando la infante de tan sólo dos años y medio es su primogénita. La CEDH le dio la espalda.

"Mi ex pareja Isaí Guerra Fuentes tiene un autoservicio con venta de aceites y lubricantes, y su tía trabaja en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica de nombre Lucrecia Guerra Hernández, siempre lo he dicho y la he nombrado porque todas estas situaciones que me han sucedido obedecen a que ella le ha filtrado toda la información, incluso ha retenido notificaciones con tal de darle tiempo para que él (Isai) haga otros movimientos y siempre vaya un paso delante de mis denuncias", así lo manifestó la agraviada Edith "N".

Señaló que el padre de la menor también cuenta con amigos trabajando en el Registro Civil de Zongolica, quienes también en su momento le notificaron a Isai que ella se encontraba tramitando actas de nacimiento certificadas para interponer una denuncia en su contra.

"Le avisaron también del ayuntamiento, como piden actas certificadas y ya ni me las entregaban hasta el siguiente día, me hacían esperar porque en el Registro trabajan amistades de él que lo han apoyado y lo siguen apoyando".

Recordó que el pasado lunes 16 del presente se llevó a cabo la audiencia intermedia en donde se aportaron las pruebas de ambas partes, mientras que para la audiencia final aún no hay fecha.

"Sigo con un pie fuera y un pie adentro de la cárcel, en la audiencia solo se arregló lo de entregar las pruebas y ahorita no nos dieron fecha porque nos explicaron que van a solicitar que envíen un Juez para la audiencia final, por eso estamos en espera de que nos notifiquen para cuando será".

Afirmó que al momento se mantiene por firma periódica, mientras que cuando fue detenida, estuvo en la cárcel por 14 días.

"Durante todo ese tiempo estuve luchando para que se cambiará la medida cautelar que me pusieron que fue la medida preventiva de estar en la cárcel, se logró a los 14 días que se me cambiara esa medida por firma periódica, ahora tengo que estar firmando todos los días viernes, para que sepan que yo estoy acá y que no me vaya a escapar".

Recordó que este conflicto inició desde el momento en que se embarazó de su ex pareja., "Durante mi parto no me apoyó ni estando en su casa me apoyó económicamente, mi hija y yo nos vimos muy graves y como yo no recibía apoyo yo decidí regresarme a mi casa, pero obviamente él no lo permitió que me fuera y me dijo que me fuera yo sola sin mi hija".

Señaló que una vez que fue dada de alta ella se fue a la casa de su mamá con su hija e inmediatamente fue denunciada ante la Fiscalía por haberse llevado a la niña.

"Ahí en la Fiscalía convenimos, llegamos a un arreglo que fue que se iba a registrar a la niña porque todavía no estaba registrada y que él me iba a pasar una pensión de 700 pesos mensuales de acuerdo a sus posibilidades, aunque durante todo ese proceso se dieron situaciones y procesos de demanda por custodia y alimentos tanto de parte mía como de parte de él".

Puntualizó que ante toda una situación de desgaste, su ex pareja la busco para que arreglaran sus diferencias y al no tener dinero para continuar pagando abogados, ella aceptó, pero todo resultó ser una trampa, puesto que su abogada la amenazó de echarle en contra todo el sistema judicial y meterá la a la cárcel sino firmaba un acta en donde se le acusaba del delito de sustracción de menor.

"Después de que firme ese convenio por amenaza de ellos, él no me llevaba la niña me prohibió ver a mi familia no me dejaba que paseara con mi hija, puso a uno de sus amigos para que me anduvieran vigilando, si yo salía me regañaba pero a presión constante día tras día, no descansaba de él por el hostigamiento terrible el estarme diciendo que era una madre irresponsable que no cuidaba a mi hija, insultos, muchas barbaridades y golpes".

Fue entonces cuando buscó el apoyo de la Casa de la Mujer, del DIF y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mismas instituciones que le negaron total apoyo.

"Ellos mismos le avisaron a él (Isai), no sé si algún trabajador de ahí me vio y lo contactaron porque incluso cuando él discutió conmigo me dijo, ya sé que andas pidiendo apoyo y me andas acusando; ya me dijo mi amigo que controle a mi mujercita, y al alzar la voz al estar discutiendo ya es cuando se me va encima y me agrede a golpes y abuso de mí. Y me amenazó diciéndome que si yo seguía con esta situación, si no escarmientas te va a volver a pasar lo mismo y ni por que andes pidiendo ayuda nadie te va ayudar, tú estás sola aquí nadie te va apoyar porque tengo mis amigos, mi familia y ellos me avisan y me apoyan".

La agraviada afirmó que con ese miedo ya no optó por solicitar ayuda de las instituciones, pues todas estaban coludidas a favor del golpeador y agresivo de su ex pareja, por lo que se trasladó en la casa de su abuela que está ubicada en un rancho de Zongolica y fue ahí donde llegaron los judiciales para detenerla.

"Entraron a la casa de mi abuela me sacaron con todo y mi hija y me llevaron a la patrulla, mi ex pareja también estuvo ahí, él también participó en la detención junto con su licenciado, me trasladaron a las oficinas del Ministerio Público y ahí me espero la Procuradora que le tenía que entregar a la niña porque ese era el proceso que se llevaba en esos casos para que recibiera la nena, pero igual ella me comentó que había sido mi culpa que no debí haber alejado a la niña de su papá y toda esa situación en la que me encontraba era mi culpa.

De ahí me meten a la cárcel al otro día de la detención se dio la primera audiencia, el abogado que tenía me dijo que no declarará que no me convenía en ese momento y que esperaramos a lo que dijera el juez y entonces me imponen medida cautelar de prisión preventiva. Ahí estuve 14 días hasta que una abogada quiso ayudarme porque la busco mi mamá".

Mencionó que cuando salió de la cárcel, una vez más su ex pareja Isai apoyado por sus familiares y personal del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Zongolica, la vuelve a denunciar por la guarda y custodia y demanda de alimentos. Pero lo más lamentable es que todos los licenciados se han vendido con el denunciante, por eso es que su situación se ha complicado tanto.

La joven mujer ha solicitado la inmediata intervención de las autoridades del Gobierno del Estado, como de la Fiscalía General del Estado para que se haga justicia y le sea devuelta su pequeña hija de quien ha sido privada con engaños y tráfico de influencias de parte de las autoridades del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica.