por_supuestos_abusos,_denuncian_a_empleado_del_poder_judicial_en_cosamaloapan

La joven, quien pidió reservar su identidad, señaló que en el Juzgado de Procesos y Procedimientos Penales Orales de Cosamaloapan, un sujeto de nombre Moisés Ramón García, quien estaría adscrito al área de sistemas de dicho centro, habría condicionado la entrega de los videos de unas audiencias a cambio de una suma de dinero.

"Cita a las personas en la noche (...) me percaté que tenía en su oficina una colchoneta (...) me dijo que si no me alcanzaba el dinero, que podía pagarle a cambio de un acoston", relata la mujer a través de un sitio local.

Incluso, afirmó, el empleado presume sus influencias con "todos los jueces de la zona", empezando por su jefe en Xalapa, a quien solo menciona por su apellido: Chavero.

Al principio creí que era ministerial por la placa que traía puesta, y decidí irme del lugar por el miedo que sentí en ese momento".

Al final, la afectada reveló que aún no reciben el video de la audiencia, el cual debió ser entregado sin cobro alguno por órdenes del juez responsable del caso.

No es la primera vez que las personas que acuden a este juzgado se han visto en esta situación con esta persona; se sabe que desde hace varios años, autoridades superiores del Poder Judicial no han acudido a esta sede, lo que, afirman los afectados, ha dado paso a que este tipo de actos se hayan vuelto un vicio difícil de erradicar.