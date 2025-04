¿Por qué no se logró formar la Policía Municipal de Río Blanco? (+VIDEO)

"No fue tanto la complejidad del trámite, sino el no querer hacerlo ya que para algunos funcionarios son más importantes otros temas que la seguridad", dijo el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, sobre el por qué no se formó la Policía Municipal.

"Fue un tema bastante polémico, causó molestia a algunos servidores públicos; reconozco, nos atoramos con ello, pero espero que en las próximas administraciones puedan despegarlo", dijo.

El edil agregó que el ayuntamiento hará un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública para dejar a por lo menos 10 personas capacitadas y que tengan los exámenes de control y confianza, para que la próxima administración no inicie el procedimiento desde cero.

"El tema del reclutamiento no es sencillo ni es un tema que sea rápido, lleva meses porque se van a la academia, se evalúan y de ahí los aprueban o les dicen que no son aptos.

"Nos sentamos hace un par de semanas con SSP y vamos a iniciar con los trabajos para dejar el precedente y que la administración que venga no inicie de cero todos los trámites que nosotros tuvimos que hacer".

¿Por qué no se logró formar la Policía Municipal de Río Blanco?. El alcalde afirmó que hay funcionarios a los que no les importa la seguridad

Leer más https://t.co/JhuSCIP7Gr pic.twitter.com/TDcuSsEvXa — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) April 17, 2025

Pérez García lamentó que existan funcionarios en el Ayuntamiento de Río Blanco que solo trabajen dos horas y devenguen un salario completo, cuando debería de darles vergüenza.

"Tenemos que cambiar la forma de hacer política, hoy los funcionarios públicos creen que por ser electos tienen el derecho a no venir a trabajar y creo que es el primer error; es una vergüenza que funcionarios se sienten, cobren y que no vengan".

El funcionario aseguró que continuará "diciendo verdades", sin importar las consecuencias; "vamos a seguir exponiendo que esto es un trabajo, no es un beneficio particular ni beneficio propio".

"Este trabajo termina en el 2025 y así tal cual pasamos de ser, en mi caso, de presidente a ser un ciudadano y exigir que se haga lo mejor que se pueda para el municipio".

Sobre si los funcionarios aludidos buscarían un cargo de elección popular, el alcalde dijo desconocer el tema, pero confía en que pronto la política "se empiece a depurar".