Por pandemia y fechas decembrinas, aumentan suicidios en Córdoba

El confinamiento domiciliario por la pandemia del COVID-19, la pérdida de familiares por esa causa y las fechas decembrinas han acrecentado el problema de la ansiedad y depresión en la población, lo que se ha traducido en un mayor número de suicidios, indicó Héctor Solís Flores, jefe de Socorros de la Cruz Roja de Córdoba.

Indicó que lamentablemente esos factores se han conjuntado para elevar los cuadros depresivos y aunado a las crisis de ansiedad en la región de Córdoba se han incremento los casos en donde las personas atentan contra su vida.

Señaló que tan sólo en los últimos días de diciembre se atendieron tres emergencias que terminaron en la muerte de gente joven, lo cual es una situación lamentable.

Indicó que a los casos de depresión que se dan de por sí en esta temporada se suma la ansiedad que mucha gente siente por el confinamiento domiciliario, en donde además muchas personas han perdido a sus seres queridos, lo que se ha convertido en otro factor que lleva a algunos a quitarse la vida.

Agregó que debido a los decesos que ha dejado el COVID-10, para mucha gente esta fue una Navidad cruel, pero no buscó ayuda profesional o no pudo lograrla, pues el hospital psiquiátrico está cerrado, no hay atención por la misma emergencia sanitaria.

Solís Flores llamó a la población para que si siente que está cayendo en depresión busque ayuda o al menos intente ocuparse en actividades recreativas que no lo lleven a salir de casa, por ejemplo leer, como una forma de mantenerse con buena salud mental en esta etapa.