Por malos modos, comerciantes de Rafael Delgado no pagarán cuotas

Comerciantes que se instalan en un tianguis cada martes en Jalapilla se negaron a pagar la cuota correspondiente al personal del ramo en el Ayuntamiento de Rafael Delgado, ya que acusaron prepotencia y malos modos de la titular, por lo que ésta optó mejor por retirarse.

"Hay muchas arbitrariedades por parte del personal de Comercio y la verdad la gente está cansada ya", indicaron los vendedores.

Explicaron que la molestia es porque la gente del ayuntamiento les quiere cobrar impuestos que no le corresponden pues es un terreno ejidal en donde se instalan; aunque no se niegan a pagar piden que la tarifa no sea excesiva.

Mencionaron que ellos llegan, se instalan y los ejidatarios no les cobran nada, pero llegan los del ayuntamiento y les quieren cobrar altas cuotas "y luego también llegan los policías y toman fruta y se van sin pagar".

Indicaron que las anteriores administraciones nunca les cobraron y desde que llegó a la alcaldía Isidora Antonio Ramos les comenzaron a cobrar.

"Cómo es posible que andan de muertos de hambre robando, y la de Comercio llega y es grosera, trata mal a la gente y con malos modos y a ella la puso la presidenta", indicaron.

Los vendedores agregaron que mejor piden que venga alguien del estado a ver con ellos cómo está la situación.

Señalaron que también piden que la encargada de Comercio, Bernarda de Jesús Ordoñez, se vaya, además de que esta persona tiene varios puestos en el municipio, pues también está a cargo de Educación, Fomento Agropecuario y asesora de la presidenta municipal.