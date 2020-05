Por exceso de pasaje, sancionan a transporte público en Orizaba

Diez unidades de diferentes líneas del transporte público han sido infraccionadas por llevar un exceso de pasajeros, indicó el director de Gobernación de Orizaba, Erick Morales Reyes.

"Hemos detectado y sancionado a líneas de autobuses que traen sobrecupo, llevamos aproximadamente diez infracciones, desde AU, Metropolitano, Chyc, de todas", indicó.

En estos casos, explicó, se infracciona al autobús por parte de Tránsito y se le solicita a la línea que mande otra unidad para pasar el pasaje y que los autobuses lleven el cupo permitido en estos momentos.

Recordó que ya ha habido campañas previas en las que se estuvieron informando todas las medidas preventivas, por lo que ya es responsabilidad de la línea de transporte cumplir con las mismas.

Agregó que también los choferes no deben permitir subir a personas sin cubrebocas.

Mencionó que actualmente muchas personas se están cuidando y llevan su cubrebocas y si el chofer u otros pasajeros suben y no lo llevan a quien se va a detener es al autobús, por lo que deben poner de su parte en ese sentido y ayudar.

Comentó que la sanción que se aplica es de 15 UMAS y fue a partir del 8 de mayo que se empezó con los filtros y en los primeros días fue cuando se hicieron esas detenciones, pero en los últimos días no se ha visto esa situación, por lo que se cree que ya se cuida el no llevar sobrecupo.

El director de Gobernación recordó que la misma medida se aplica con los taxistas, lo cual es complicado porque tan solo en Orizaba son dos mil 500 unidades y lamentablemente sí se ha visto que hay algunos que no ponen de su parte.

Recordó que actualmente si se observa a un taxista que no lleva cubrebocas o cuyo pasaje no lo lleva no se le permite ingresar a la ciudad.