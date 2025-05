Por este motivo declinó la candidata del PT en Las Choapas

A menos de una semana para la elección, se registró una declinación más, ahora se trató de la candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de las Choapas, Luz del Carmen Bautista López, quien se sumó a la campaña del morenista Oscar Reyes.

"Vengo a dar la cara con dignidad con firmeza y sin titubeos a decir que mi compromiso ahora está con Morena y con Oscar", afirmó en un mitin en el que hizo pública su adhesión al proyecto morenista.

La candidata del PT, precisó que esta decisión la hace sin ningún tipo de presión, y totalmente convencida de que es la mejor opción para gobernar su municipio y dar resultados.

Por ello, en los días que restan para hacer campaña hará una invitación para que todos los choapenses que simpatizaban con ella voten por el proyecto de Oscar Reyes.

"Invito a toda la gente que ha confiado en mí, a todas las mujeres valientes, a los obreros que saben lo que es sudar por justicia, a los jóvenes, a los padres y madres de familia, a que este 1 de junio hagamos valer nuestra voz, no nos confundamos, no nos dividamos, que no se desperdicie ni un solo voto. Voto parejo por Morena. Voto parejo por Oscar", pidió.

La candidata del PT hizo pública su adhesión a la campaña de Morena en este municipio, a solo 7 días de la elección para alcalde que se realizará el próximo domingo 1 de junio.