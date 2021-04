Por elecciones reviven denuncias en mi contra: MAYL

Tras la nota publicada en un medio nacional donde se aseguraba que las investigaciones por recursos de procedencia ilícita habían sido retomadas, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares respondió que "está a la orden" en caso de ser citado por la Fiscalía General de la República.

En un mensaje a través de las redes sociales, el ex mandatario puso en duda que las denuncias se reaviven en un ámbito electoral y sostiene que las mismas fueron descartadas en su momento.

En ese sentido recalcó que se encuentra a disposición de las autoridades que lo soliciten y señaló que el medio que realizó la publicación ha recibido gran cantidad de recursos desde el inicio de la administración gubernamental.

Además, Yunes Linares minimizó los señalamientos al recordar que las denuncias fueron presentadas por el también ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, "y su cómplice Manuel Espino, así como un dirigente magisterial".

"Nunca me he doblado frente al poder, tampoco lo haré hoy. No participo en tareas políticas, pero sí en el compromiso de defender mi honor y el de mi familia frente a lo que evidentemente es un asunto con una motivación electoral.