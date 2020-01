Por denunciar abusos contra su hijo, recibe amenazas de su ex pareja

El joven Neftalí Olivares Hernández afirmó que es amenazado de muerte y hostigado presuntamente por familiares de su ex esposa, tras haber denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que su hijo de sólo cuatro años de edad sufría abuso sexual por parte de su padrastro.

Con documentos y fotografías en mano Neftalí señaló que teme por su vida, y además dijo estar cansado de los supuestos hostigamientos y difamaciones que le han hecho a través de las redes sociales, donde lo acusan de ser un "huachicolero", además de involucrar a sus padres y a un hermano.

El padre de familia acusó que los papás de su ex esposa, Indira Itzel Juárez García, y algunos vecinos de la colonia División de Oriente han creado una "campaña de desprestigio", llamadas telefónicas para hostigarlo y hasta acusaciones de secuestro hacia su propio hijo cuando lo retuvo durante algunos días tras notar que el menor de edad presentaba lesiones en su pene.

Los hechos fueron descubiertos por la abuela materna, Marleni Hernández Leines, el pasado 31 de mayo del 2019. En aquella fecha, ambos acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar a la actual pareja sentimental de su ex mujer identificada como Junior J. P., quien recientemente había ingresado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tras ocho meses de investigaciones y con estudios médicos y psicológicos, el pasado viernes de este año las autoridades ministeriales ejecutaron la orden de aprensión en contra del presunto responsable, quien fue enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Poza Rica.

"El mismo niño lo dice, señala a él (Junior J.), lo acusa de abuso sexual. Junior está en la cárcel y exijo que pague por lo que le hizo a mi hijo, pero la mamá no sé por qué se empeña en liberarlo. Mi hijo le dice pero no le cree", reprochó Neftalí, quien denunció públicamente las amenazas y acusaciones por parte de sus ex suegros y los vecinos de su ex esposa.

El hombre indicó que frecuentemente le llaman por teléfono para amenazarlo de muerte, y hostigarlo; "hace cinco meses dejé de ser taxista porque me llegaron muchas amenazas de muerte por parte los familiares de Indira. Yo le pido al juez que me escuche, que me entienda lo que le han hecho a mi hijo".

Actualmente, el menor de edad permanece bajo el cuidado y custodia de Neftalí, quien advirtió que cualquier situación que le ocurra a él y a sus familiares será responsabilidad de su ex pareja y vecinos de la colonia División de Oriente.